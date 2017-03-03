Четыре здания перешли в собственность подмосковной Зосимовой пустыни

3 марта. ПРАВМИР. Женский монастырь Зосимова пустынь в Московской области получил в собственность четыре старинных здания.

Переданы дом с мезонином, гостиница, дом причта с пристройкой (все три здания – начала ХХ века), а также трапезный корпус (конца XIX века), сообщает пресс-служба Финансово-хозяйственного управления Русской церкви.

Ранее в собственность обители передали колокольню и хозяйственный корпус.

Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь – объект культурного наследия регионального значения – была основана в 1826 году преподобным Зосимом (Верховским) и сестрами, находившимися под его духовным руководством.

В 1929 году монахинь изгнали из стен обители. Священник Димитрий Розанов был расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой. В 2005 году его причислили к лику святых.

В 2000 году начала возрождаться монашеская жизнь обители. В том же году основатель пустыни схимонах Зосима был прославлен в лике преподобных.