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Число жертв урагана в Москве возросло до одиннадцати

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29 мая. ПРАВМИР. 11 человек погибли в Москве от последствий прошедшего урагана.
Число жертв урагана в Москве возросло до одиннадцати

«По состоянию на 17:30, поступили сведения об 11 случаях смерти граждан в Москве», – сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Информагентства сообщают также о нескольких погибших в Подмосковье, однако их количество не уточняется. По предварительным данным, в столице пострадали около 70.

Порывы шквалистого ветра, обрушившегося на Москву, усиливались до 28 м/с, ураган может повториться, сообщил ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Прогнозируем, что в течение вечера и сегодняшней ночью будут повторения усиления ветра», – сказал метеоролог. Он пояснил, что ураган возник из-за встречи теплого атмосферного фронта с холодным.

Шторм по шкале Бофорта считается при скорости ветра от 20,8 метров в секунду.

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