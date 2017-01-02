Странная маршрутка

Весь декабрь читатели Правмира отправляли нам свои рассказы о чудесах 2016 года, обыденных, жизненных, абсолютно реальных и в тоже время невероятных. Редакция отобрала 7 историй, и вплоть до Рождества мы публикуем каждый день по одной. Победитель конкурса Чудо-2016 увидит свое эссе на нашем портале 7 января.

Чудо, точнее, маленькая история, о которой хочу рассказать, произошла в конце ноября.

Таких историй в нашей жизни много. Тем более, что год этот в нашей семье очень важный – мы переехали из одной страны в другую.

Первую половину года посвятили выезду (оформление документов и так далее), с сентября – заезд и адаптация. Конечно, в такой огромной череде событий было много всего – и трудности, и отчаяния, и чудеса. Чудеса – либо удачное стечение обстоятельств, либо встреча людей, помощь или моральная поддержка которых была спасительной. Это добрые истории нашей жизни.

И каждый раз такие чудеса очень ярко переживаются. Для меня особые эмоции в результате каких-то событий и есть маркер чуда. Как будто они (эмоции) нам и говорят – ты только что прожил чудо, ты прошел через чудо, с тобой оно случилось. И если мы слышим истории чудесные других людей – мы тоже реагируем бурно.

То наше чудо, о котором хочу рассказать – маленькое. Длилось всего три минуты. Мы проехали две коротких остановки. Но и сейчас, когда я его вспоминаю – у меня улыбка на лице. Конечно, если смотреть на нее через призму повседневности – можно сказать – интересная ситуация, добрая история.

Но я думаю, что важна не сама череда событий, а чувства, которые остаются от нее – от этой череды. Как от прикосновения с волшебством.

Вот и сама история:

Возвращаемся с дочерью домой из детского сада. Как обычно, ждем автобус. Подходит. Первый диссонанс я, хоть и смутно, почувствовала сразу: из автобуса выходят люди только среднего возраста. Заползаем в автобус (с четырехлетним ребенком только так). И сразу – необычайно тепло. Прыгаем на необычно мягкие тканевые сиденья. Я громко говорю: “Ой, доча! Какие мягкие сиденья, как тепло, как чисто и как вкусно пахнет в автобусе!”. Щёлк. Где кондуктор? Нет? Ну ладно. Бегу к водителю. На приборной панели разложена дублёнка. Думаю: сейчас мелочи много, сама положу свою денежку. Но там только телефон сотовый. Тут я уже начала удивляться вслух: “Ой! Ай! Ы!”.

Слышу слова водителя: “Мы вас так довезем, денег не надо”.

“У вас акция? Вы обкатываете новый автобус?”, – спрашиваю звонко и радостно.

“Нет, мы служебный автобус!”, – отвечает и улыбается очень по-доброму. И добавляет: “Вам куда? Вы на какой стороне живете?”. Довезли так, что и дорогу переходить не надо было

Есть добрые автобусы, есть добрые люди и есть Бог…

В кармане у меня лежали последние деньги.

Вот такая моя чудесная история.