О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Странная маршрутка

|
Весь декабрь читатели Правмира отправляли нам свои рассказы о чудесах 2016 года, обыденных, жизненных, абсолютно реальных и в тоже время невероятных. Редакция отобрала 7 историй, и вплоть до Рождества мы публикуем каждый день по одной. Победитель конкурса Чудо-2016 увидит свое эссе на нашем портале 7 января.
Странная маршрутка
Фото: Ярослав Алехин / tverlife.ru

Чудо, точнее, маленькая история, о которой хочу рассказать, произошла  в конце ноября.

Таких историй в нашей жизни много. Тем более, что год этот в нашей семье очень важный – мы переехали из одной страны в другую.

Первую половину года посвятили выезду (оформление документов и так далее), с сентября – заезд и адаптация. Конечно, в такой огромной череде событий было много всего – и трудности, и отчаяния, и чудеса. Чудеса – либо удачное стечение обстоятельств, либо встреча людей, помощь или моральная поддержка которых была спасительной.  Это добрые истории нашей жизни.

И каждый раз такие чудеса очень ярко переживаются. Для меня особые эмоции в результате каких-то событий и есть маркер чуда. Как будто они (эмоции) нам и говорят – ты только что прожил чудо, ты прошел через чудо, с тобой оно случилось. И если мы слышим истории чудесные других людей – мы тоже реагируем бурно.

То наше чудо, о котором хочу рассказать  – маленькое.  Длилось всего три минуты. Мы проехали две коротких остановки. Но  и сейчас, когда я его вспоминаю – у меня улыбка на лице. Конечно, если смотреть на нее через призму повседневности – можно сказать – интересная ситуация, добрая история.

Но я думаю, что важна не сама череда событий, а чувства, которые остаются от нее – от этой череды. Как от прикосновения с волшебством.

Вот и сама история:

Возвращаемся с дочерью домой из детского сада. Как обычно, ждем автобус. Подходит.  Первый диссонанс я, хоть и смутно, почувствовала сразу: из автобуса выходят люди только среднего возраста. Заползаем в автобус (с четырехлетним ребенком только так). И сразу – необычайно тепло. Прыгаем на необычно мягкие тканевые сиденья. Я громко говорю: “Ой, доча! Какие мягкие сиденья, как тепло, как чисто и как вкусно пахнет в автобусе!”. Щёлк. Где кондуктор? Нет? Ну ладно. Бегу к водителю. На приборной панели разложена дублёнка. Думаю: сейчас мелочи много, сама положу свою денежку. Но там только телефон сотовый. Тут я уже начала удивляться вслух: “Ой! Ай! Ы!”.

Слышу слова водителя: “Мы вас так довезем, денег не надо”.

“У вас акция? Вы обкатываете новый автобус?”, – спрашиваю звонко и радостно.

“Нет, мы служебный автобус!”,  – отвечает и улыбается очень по-доброму. И добавляет: “Вам куда? Вы на какой стороне живете?”. Довезли так, что и дорогу переходить не надо было

Есть добрые автобусы, есть добрые люди и есть Бог…

В кармане у меня лежали последние деньги.

Вот такая моя чудесная история.

 

Теги:
, ,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
7 чудес года от благотворительных фондов
7 чудес года от благотворительных фондов
Валерия Михайлова

«Плевать на онкологию! Я вернусь в гимнастику»

О хороших в сущности людях
О хороших в сущности людях
Анастасия Лотарева

В нашем заголовке нет опечатки

Николай Чудотворец, спасай!
Николай Чудотворец, спасай!
Елена Кучеренко

Взялся я за станок, включил, а провод закоротило, и я попал под напряжение

Благотворительный фонд
Помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Неограниченный сбор
Татьяна Трифонова: Победить лейкоз
Татьяна Трифонова: Победить лейкоз
8% собрано / 1184440 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Статьи Дня
Мариэтта Чудакова: Я доставляла книги военным бортом
Ксения Смирнова

Филологу, историку и литературоведу Мариэтте Чудаковой - 80 лет

Плач по чужим детям
Архимандрит Савва (Мажуко)

Памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154

Наш внутренний мир и тишина стоят того, чтобы их хранить
Сергей Худиев

Когда вы делаетесь частью негодующей виртуальной толпы, вы что-то меняете в себе…

самое читаемое

7 важных дел, которые надо успеть сделать до Рождества20,001

Не жалей о том, что прошло9,759

Встреча Нового года: 10 правил8,204

«С Новым годом, с новым счастьем!» – какой смысл в наших приветствиях?7,238

В Дании скончался князь Димитрий Романович – старший в роду Романовых3,909

Плач по чужим детям3,874

Церковь чтит память преподобного Илии Печерского, Муромца3,833

Поезд отходит в Новый год3,253

7 чудес года от благотворительных фондов3,184

Растет число детей, изъятых из приемных семей из-за жестокого обращения2,994

лучшие авторы

Новостная служба29,590

Мария Строганова20,001

Архимандрит Савва (Мажуко)13,632

Редакция портала "Православие и мир"8,204

Святитель Феофан Затворник7,238

Владимир Липилин3,253

Валерия Михайлова3,181

Ольга Шульчева-Джарман2,926

Анжелика Мерсиянова1,470

Владимир Легойда1,327

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта