Дедушка из детской реанимации: каждый младенец запомнит его

«Реанимационный дед» из Атланты, который вот уже 12 лет качает и согревает своим теплом недоношенных детей, а также другие истории и герои – «Правмир» публикует еженедельную подборку хороших новостей.

Индонезиец родился без рук и ног и стал успешным фотографом

Если вы посмотрите на фотографии индонезийского фотографа Ахмада Зулкарнаина, вы никогда не догадаетесь, что он включает камеру своим ртом. Ахмаду 24 года, и он родился без рук и ног.

Фотографу не хватает пальцев для работы, но он использует лицо, рот и кожу на руках, чтобы фотографировать профессиональной камерой.

«Я не хочу, чтобы люди смотрели на мои фотографии и думали о том, кто я. Я хочу, чтобы они видели мое творчество», – рассказывает Ахмад.

Он также ведет курсы по фотографии, управляет специально спроектированным под себя мотоциклом, играет на пианино и учится на юриста.

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«А ну, батька, кто у тебя тут главный?»

Вчера моего мужа, который приболел, пришел навестить его друг-священник. Сидели, пили чай и разговаривали. Наш гость рассказал вот такую историю.

В хрущевские времена, как известно, стали закрывать храмы. Очередь дошла и до сельского храма, где служил один старенький иерей Божий. К нему приехала делегация во главе с председателем колхоза и передала ему бумагу о закрытии храма. Что делать? Он повздыхал, поплакал, помолился, запер храм и ушел в свою священническую сторожку.

На следующее утро у него на пороге вновь появляется председатель колхоза, и вид у него какой-то обескураженный… Выглядит он, словно «вран на нырище», как-то так.

– А ну, батька, кто у тебя тут главный? – спрашивает он священника.

– Господь наш Иисус Христос, – смиренно отвечает иерей.

– А ну покажи!

Священник подводит его к иконе, а председатель колхоза мотает головой:

– Нет, не Он. А кто еще есть? А ну веди меня в свой храм и показывай.

Священник отпирает храм и показывает ему:

– Вот – Матерь Божия. Царица Небесная.

– Нет, не Она, – отмахивается председатель, а сам так и стреляет глазами по храму.

– Может, Михаил Архангел? – спрашивает священник, показывая на Архистратига Михаила с мечом.

– Да не он, – досадливо морщится председатель, продолжая осматривать иконы и фрески.

– А-а! Вот они, на конях! – вдруг вскрикивает он и показывает на две иконы, висящие радом: святого мученика Георгия Победоносца и святого мученика Димитрия Солунского. – Точно они. И лошади те же!

И он сбивчиво начинает рассказывать, как накануне днем к сельсовету, где проходило заседание, подъехали «эти двое» воинов на конях, белом и гнедом, привязали коней у входа, а сами вошли и встали прямо перед председателем:

– Завтра храм откроешь! – повелительно сказали они ему.

Повернулись и вышли. Сели на своих коней и ускакали.

И правда – храм после этого никогда больше не закрывался, и батюшка служил там до конца дней своих.

Аминь.

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Девочка дважды победила рак и нашла призвание на всю жизнь

Монтана Браун дважды лечилась от рака в детской онкологической больнице в Атланте – в 2 года и в 15 лет. В 24 она снова вернулась туда, но уже медсестрой.

Монтане было 2 года, когда у нее обнаружили рабдомиосаркому, одну из злокачественных опухолей. В 15 лет рак вернулся и ей снова понадобилась химиотерапия. Оба раза болезнь была побеждена.

«Медсестры здесь (по рассказам мамы, в мои два года было то же самое) относились ко мне с любовью, заботой и состраданием», – рассказала она.

«Любовь, которую они показали мне и моей семье в то время, помогла мне. Я хотела стать такой же доброй и заботливой, как они».

Детский опыт вдохновил Монтану стать детской медсестрой в онкологии. В сентябре она начала работать в той больнице, где когда-то лечилась в детстве.

«Я ошеломлена той жизнью, которую Бог решил дать мне», – говорит девушка. «Я никогда не думала, что в 24 года исполнится самая невероятная моя мечта – работать в больнице, где меня лечили, когда я была ребенком и подростком».

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Пенсионер 12 лет носит на руках новорожденных в детской реанимации

В Атланте уже 12 лет пенсионер Дэвид Дойчмен помогает выхаживать недоношенных новорожденных в реанимации. Он носит их на руках, качает и обнимает, пока их родителей нет в больнице.

Невозможно подсчитать, сколько малышей держал в руках Дэвид за 12 лет, но, несомненно, это оказывало влияние на их восстановление.

«Это определенно помогает», – говорит медсестра Элизабет Миттига. «Я просто чувствую этот комфорт, это тепло. Думаю, это помогает им расти быстрее и прибавлять вес».

О помощи пенсионера стало известно, только когда некоммерческая организация Children’s Healthcare of Atlanta разместила на своей странице в фейсбуке фотографию Дэвида. Фото сделала мама одного из малышей, на нем «реанимационный дед» держит на руках ее сына Логана, который родился в 25 недель. У женщины есть еще один ребенок, и она не может оставаться с новорожденным на ночь. Пока ее нет в больнице, Дэвид помогает ухаживать за ребенком.

Пенсионер говорит, что, хотя малышам и нравится спать у него на руках, он получает от этого общения гораздо больше, чем они. Правда, многие друзья не понимают его. «Они просто не знают, какое вознаграждение я получаю от каждого ребенка».

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