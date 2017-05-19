Дедушка вернулся из плена баптистом, а внук пошел ему наперекор

Победитель конкурса «Правмира» на лучший рассказ о посте Валерий Мельников из Новосибирска рассказывает о своем пути к Богу и любимой профессии.

В церковь меня послала «бабка»

К моменту моего крещения в 38 лет моя жизнь была, можно сказать, в опасности. Двигался я точно совсем не туда, но вера меня спасла. После крещения резко изменился. Никто даже не верил, что я в церковь стал ходить, пить бросил, и так далее. До сих пор мои друзья говорят: «У тебя реинкарнация произошла».

Тогда ситуация была критическая. Я чувствовал, что надо что-то делать, и – отправился к «бабке-шептунье» за помощью.

Это был 1988 год, и общая духовная грамотность в стране находилась «на нуле».

Она спрашивает: «А ты крещеный?» «Нет, – отвечаю, – не крещеный». «Иди покрестись, я таких не лечу». Я покрестился и тут же причастился, так как пришел на крещение натощак. И Христос мне путь к «бабушке» закрыл. Я в тот же вечер пошел не к ней, а снова в храм. Встретился со священником, поговорил. Услышав мою историю, он очень настойчиво сказал: «Больше к «бабке» не ходи ни в коем случае. Ходи в храм каждое воскресенье».

Я стал ходить в храм и постепенно узнавал о церковной жизни. Мне было все интересно, многое непонятно, многое я не принимал. Но я дал себе установку: «Если я что-то не принимаю, значит, не понимаю, а раз не понимаю, – нужно узнавать». А тогда, в 1988-м, с информацией было сложно: ни книг на религиозную тематику, ни интернета.

А позднее у меня возникло желание поделиться полученной информацией. Я стал заниматься издательским делом (причем все издаваемое было написано мной), стал пробовать себя в журналистике.

Из большой протестантской семьи

Я – из большой протестантской семьи. Протестантскую веру привез дедушка по матери – в 1914 году он был в плену в Германии и вернулся оттуда уже баптистом. «Перевел» в новую конфессию бабушку – свою жену.

У меня все родственники баптисты: и дед, и бабушка, и по отцовской линии, и по материнской, и отец с мамой, и мои братья и сестры (у меня три брата, три сестры, 24 племянника). Семья наша известна в городе в баптистской среде.

Я один такой вырос – практически совсем без веры. Родственники надеялись, что я образумлюсь. Я образумился, но не так, как они предполагали – крестился в Православной Церкви. Для всех это стало шоком.

Только мой папа, Царствие ему Небесное, сказал: «Раз так Господу угодно, то отстаньте от него». И от меня все отстали.

Хотя поначалу споры с родственниками все-таки были. Спорили, спорили. А потом решили: «О чем мы спорим, у каждого свой путь, мы же друг друга не переубедим, мы взрослые люди». Один мой брат сейчас главный баптистский пресвитер города Новосибирска. Еще один брат живет на Украине, он тоже протестантский пресвитер. Вот только что по скайпу разговаривали.

Никто из нас, детей, не чувствовал какой-то ущербности, что мы из многодетной семьи. Родители наши были очень хорошими. Мы все семеро получили высшее образование. Папа работал на трех работах. Жили в частном доме и нас приучали к труду: мы косили траву кроликам, заготавливали на зиму дрова, зимой чистили снег. Не шиковали, но жили дружно и ни в чем не нуждались благодаря моим родителям.

Моя жена была крещена в детстве, но в церковь не ходила. Потом увидела, что я стал православным, и не только на словах, а полностью, к ее радости, поменял свой образ жизни. Постепенно и она стала ходить в храм.

Писал простые брошюры, нужные верующим

По образованию я инженер-экономист. Было такое направление: АСУ – автоматизированные системы управления. Мы приходили на предприятие, исследовали документооборот, упрощали его и всё перекладывали на электронные машины. Эта профессия мне пригодилась в моей издательской деятельности. Когда я стал изучать православие, то подошел системно: все узнанное, услышанное (я много спрашивал, беседовал), прочитанное в редких в то время книгах – анализировал и писал свое.

Книжки, которые я стал писать и издавать, пользовались спросом. Ведь я сам недавно пришел в Церковь со стороны, и мне ясны интересы людей, которые так же приходят, и так же ничего поначалу не понимают. Писал простые брошюры о том, что нужно знать верующему об исповеди, о причастии, о посте, о поминовении усопших.

Чтобы не было ошибок, меня проверял и поправлял, несмотря на свою занятость, наш владыка Тихон, без него бы ничего не вышло.

Обрел профессию, когда приятель «кинул»

Осуществить же свое желание заниматься издательской деятельностью мне помог случай. 90-е годы – жуткое время, люди терялись, оставшись без работы. И моя профессия рухнула, потому что АСУ уже никому не было нужно.

Я устроился к одному своему товарищу, открывшему издательский кооператив, чтобы помочь ему освоить компьютер. В конце концов товарищ «кинул» меня на очень крупную сумму. Мне пришлось одному возвращать долги, которые брали на весь кооператив, и самому издавать книги, на ходу обучаясь издательской деятельности. Так и освоил новую профессию. Господь зло обратил в добро. Стал сотрудничать с православными газетами, писать статьи в новосибирский «Епархиальный вестник», вел в городской газете рубрику «Вера. Надежда. Любовь».

Проработал в газете десять лет. Сначала было непросто: с одной стороны, священники очень ревниво относились к тому, что светский человек что-то печатает, рассказывает. А с другой – некоторые коллеги сетовали: «Что ты нам религию толкаешь в светской газете!»

Но постепенно моя рубрика стала лицом газеты, в 2004 году меня приняли в Союз журналистов России. Если владыка Тихон был моим наставником по религиозной части, то умению работать в светской газете меня обучил замредактора Владимир Нарбут. Этих двоих людей я считаю своими крестными отцами в новой профессии.

Сейчас я на пенсии, сотрудничаю с православной газетой Севера «Вера», веду сайт «Святые чудотворные иконы Божией Матери», выпустил книгу с таким же названием, на издание которой деньги собрали не только друзья, но и совсем незнакомые мне хорошие люди. Из своих публикаций собрал сборник рассказов, может, даст Бог, и удастся напечатать.