О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Дедушка вернулся из плена баптистом, а внук пошел ему наперекор

|
Победитель конкурса «Правмира» на лучший рассказ о посте Валерий Мельников из Новосибирска рассказывает о своем пути к Богу и любимой профессии.
Дедушка вернулся из плена баптистом, а внук пошел ему наперекор
Валерий Мельников. В редакции Вечернего Новосибирска

В церковь меня послала «бабка»

К моменту моего крещения в 38 лет моя жизнь была, можно сказать, в опасности. Двигался я точно совсем не туда, но вера меня спасла. После крещения резко изменился. Никто даже не верил, что я в церковь стал ходить, пить бросил, и так далее. До сих пор мои друзья говорят: «У тебя реинкарнация произошла».

Тогда ситуация была критическая. Я чувствовал, что надо что-то делать, и – отправился к «бабке-шептунье» за помощью.

Это был 1988 год, и общая духовная грамотность в стране находилась «на нуле».

Она спрашивает: «А ты крещеный?» «Нет, – отвечаю, – не крещеный». «Иди покрестись, я таких не лечу». Я покрестился и тут же причастился, так как пришел на крещение натощак. И Христос мне путь к «бабушке» закрыл. Я в тот же вечер пошел не к ней, а снова в храм. Встретился со священником, поговорил. Услышав мою историю, он очень настойчиво сказал: «Больше к «бабке» не ходи ни в коем случае. Ходи в храм каждое воскресенье».

Я стал ходить в храм и постепенно узнавал о церковной жизни. Мне было все интересно, многое непонятно, многое я не принимал. Но я дал себе установку: «Если я что-то не принимаю, значит, не понимаю, а раз не понимаю, – нужно узнавать». А тогда, в 1988-м, с информацией было сложно: ни книг на религиозную тематику, ни интернета.

А позднее у меня возникло желание поделиться полученной информацией. Я стал заниматься издательским делом (причем все издаваемое было написано мной), стал пробовать себя в журналистике.

С любимой племянницей Машей

С любимой племянницей Машей

 

Из большой протестантской семьи

Я – из большой протестантской семьи. Протестантскую веру привез дедушка по матери – в 1914 году он был в плену в Германии и вернулся оттуда уже баптистом. «Перевел» в новую конфессию бабушку – свою жену.

У меня все родственники баптисты: и дед, и бабушка, и по отцовской линии, и по материнской, и отец с мамой, и мои братья и сестры (у меня три брата, три сестры, 24 племянника). Семья наша известна в городе в баптистской среде.

Я один такой вырос – практически совсем без веры. Родственники надеялись, что я образумлюсь. Я образумился, но не так, как они предполагали – крестился в Православной Церкви. Для всех это стало шоком.

Только мой папа, Царствие ему Небесное, сказал: «Раз так Господу угодно, то отстаньте от него». И от меня все отстали.

Хотя поначалу споры с родственниками все-таки были. Спорили, спорили. А потом решили: «О чем мы спорим, у каждого свой путь, мы же друг друга не переубедим, мы взрослые люди». Один мой брат сейчас главный баптистский пресвитер города Новосибирска. Еще один брат живет на Украине, он тоже протестантский пресвитер. Вот только что по скайпу разговаривали.

Никто из нас, детей, не чувствовал какой-то ущербности, что мы из многодетной семьи. Родители наши были очень хорошими. Мы все семеро получили высшее образование. Папа работал на трех работах. Жили в частном доме и нас приучали к труду: мы косили траву кроликам, заготавливали на зиму дрова, зимой чистили снег. Не шиковали, но жили дружно и ни в чем не нуждались благодаря моим родителям.

Моя жена была крещена в детстве, но в церковь не ходила. Потом увидела, что я стал православным, и не только на словах, а полностью, к ее радости, поменял свой образ жизни. Постепенно и она стала ходить в храм.

С супругой Верой

С супругой Верой

Писал простые брошюры, нужные верующим

По образованию я инженер-экономист. Было такое направление: АСУ – автоматизированные системы управления. Мы приходили на предприятие, исследовали документооборот, упрощали его и всё перекладывали на электронные машины. Эта профессия мне пригодилась в моей издательской деятельности. Когда я стал изучать православие, то подошел системно: все узнанное, услышанное (я много спрашивал, беседовал), прочитанное в редких в то время книгах – анализировал и писал свое.

Книжки, которые я стал писать и издавать, пользовались спросом. Ведь я сам недавно пришел в Церковь со стороны, и мне ясны интересы людей, которые так же приходят, и так же ничего поначалу не понимают. Писал простые брошюры о том, что нужно знать верующему об исповеди, о причастии, о посте, о поминовении усопших.

Чтобы не было ошибок, меня проверял и поправлял, несмотря на свою занятость, наш владыка Тихон, без него бы ничего не вышло.

На городском крестном ходе

На городском крестном ходе

Обрел профессию, когда приятель «кинул»

Осуществить же свое желание заниматься издательской деятельностью мне помог случай. 90-е годы – жуткое время, люди терялись, оставшись без работы. И моя профессия рухнула, потому что АСУ уже никому не было нужно.

Я устроился к одному своему товарищу, открывшему издательский кооператив, чтобы помочь ему освоить компьютер. В конце концов товарищ «кинул» меня на очень крупную сумму. Мне пришлось одному возвращать долги, которые брали на весь кооператив, и самому издавать книги, на ходу обучаясь издательской деятельности. Так и освоил новую профессию. Господь зло обратил в добро. Стал сотрудничать с православными газетами, писать статьи в новосибирский «Епархиальный вестник», вел в городской газете рубрику «Вера. Надежда. Любовь».

Проработал в газете десять лет. Сначала было непросто: с одной стороны, священники очень ревниво относились к тому, что светский человек что-то печатает, рассказывает. А с другой – некоторые коллеги сетовали: «Что ты нам религию толкаешь в светской газете!»

Но постепенно моя рубрика стала лицом газеты, в 2004 году меня приняли в Союз журналистов России. Если владыка Тихон был моим наставником по религиозной части, то умению работать в светской газете меня обучил замредактора Владимир Нарбут. Этих двоих людей я считаю своими крестными отцами в новой профессии.

Сейчас я на пенсии, сотрудничаю с православной газетой Севера «Вера», веду сайт «Святые чудотворные иконы Божией Матери», выпустил книгу с таким же названием, на издание которой деньги собрали не только друзья, но и совсем незнакомые мне хорошие люди. Из своих публикаций собрал сборник рассказов, может, даст Бог, и удастся напечатать.

unnamed-2

Рассказ Валерия Мельникова о Великом посте занял первое место в конкурсе историй «Правмира». Наша редакция отправила победителю книги издательства «Никея» и необычную наклейку, которая в то же время является доской для записей, от компании Stickme.ru.

Благодарим наших партнеров, а читателей приглашаем участвовать в следующих конкурсах и желаем успеха!

 

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Как мне помог Николай Чудотворец (Рассказы читателей)
Как мне помог Николай Чудотворец (Рассказы читателей)
Редакция портала "Православие и мир"

Своими историями делятся читатели «Правмира»

Сухарики на мощах
Сухарики на мощах
Борис Мирза

Моя жена тоже верующая, и все нормально

«Не могли бы вы рассказать о посте?»
«Не могли бы вы рассказать о посте?»
Валерий Мельников

Как после телевизионной славы пришлось отключить телефон

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
16% собрано / 3977081.28 руб. осталось
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
63% собрано / 86000 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Игумен Петр (Мещеринов): У нас нет здорового чувства христианского самоуважения
Оксана Головко

Как далеко простирается власть священника и почему она становится безграничной

"
Протоиерей Игорь Прекуп: Свидетелей Иеговы можно уличить только в духовном вреде
Оксана Головко

Но нужно ли впадать в другую крайность и бороться за их права?

"
Как готовят мощи святителя Николая для принесения в Россию
Оксана Головко

Левое ребро святого уже извлечено через отверстие для сбора мира

Все статьи автора
Статьи Дня
При Сталине был бы порядок?
Оксана Гаркавенко

Православный коммунизм: оксюморон или реальность

Забытая Библия: если бы книга умела говорить
протоиерей Александр Акулов

Меня много раз хотели продать, выбросить или сжечь

Жизнь императора Николая II в фотографиях
Артем Левченко

Сегодня – очередная годовщина со дня рождения последнего русского императора – святого…

самое читаемое

Мощи Николая Чудотворца в Москве – как это будет18,436

Когда в православном браке «крышу» срывает по очереди16,720

Не погружайте детей в болото претензий15,835

Протоиерей Валентин Уляхин: Клиническая смерть научила меня жить15,051

“Я сам хочу видеть силу нашей Церкви”10,290

У Верховной Рады проходит молебен об Украинской Православной Церкви (прямая трансляция)6,108

Верховная Рада и Церковь: что происходит?5,777

Богослужение: пароль для понимания5,376

Не на мерседесе5,239

Церковь празднует память великомученицы Ирины5,074

лучшие авторы

Новостная служба48,176

Редакция портала "Православие и мир"40,521

Дмитрий Емец16,829

Александра Никифорова15,064

Ирина Якушева15,015

Катерина Мурашова11,523

Протоиерей Николай Данилевич10,322

Марина Солотова6,493

Протоиерей Димитрий Климов5,964

Михаил Бурмистров4,689

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть