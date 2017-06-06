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Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
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Дети отравились конфетами, найденными на улице в Чите

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6 июня. ПРАВМИР. В Чите пятеро детей госпитализированы после отравления конфетами. СК начал проверку.
Дети отравились конфетами, найденными на улице в Чите

«По предварительным данным, компания из пяти подростков в возрасте от 17 до 12 лет, четверо юношей и 12-летняя девочка, находилась в квартире. 17-летний юноша угостил всех конфетами, которые, с его слов, он нашел на улице», – сообщил РИА Новости официальный представитель регионального управления СК Егор Марков.

По данным СК, один из пострадавших — 14-летний мальчик — находится в тяжелом состоянии.

По предварительно информации, дети ели конфеты «Бешеная пчелка». В связи с этим фактом сенатор Елена Мизулина заявила о намерении направить генпрокурору России Юрию Чайке запрос с требованием проверить фабрику Roshen.

«Необходима серьезная проверка по факту отравления детей. Необходимо выяснить, откуда появились эти конфеты, вероятно, нужно проверить и производителя — украинскую фабрику Roshen, принадлежащую президенту Петру Порошенко. Может ли это быть своего рода провокацией? Я буду следить за развитием событий и планирую направить официальный запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой детально разобраться в ситуации», – цитирует Мизулину ее пресс-служба.

«Почему детям не объясняются базовые понятия о безопасности: нельзя подбирать еду на улице, нельзя брать ее у незнакомых людей. Я надеюсь, что детям удастся избежать серьезных последствий такой неосмотрительности», – подчеркнула она.

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