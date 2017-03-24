Девушка с необычной внешностью из США нашла любовь (+фото)

24 марта. ПРАВМИР. Трогательная история о том, как 22-летняя девушка из американского Норфлока, с детства страдающая от необычной внешности, нашла себе любовь, набирает популярность в западных СМИ.

Софи Уокер с детства страдает от нейрофиброматоза – болезни, которая может вызывать опухоли лица и изменять внешность человека.

Из-за нетипичной внешности девушка многие годы становилась объектом насмешек со стороны окружающих – парни с ней делали селфи, и целовали ее на спор. Но больше всего Софи беспокоило то, что она никогда не найдет любовь, пишет Daily Mail.

Отношения у девушки завязались со старым другом, ее ровесником Кристианом Дибденом, с которым она вместе училась в колледже.

«После долгих лет жестоких замечаний и отрицательного опыта знакомств, я думала, что никогда не будут встречаться с хорошими парнями. Мужчины стыдились меня. Однако теперь я, наконец, нашла того, кто заставляет меня чувствовать себя красивой и любит меня такой, какая я есть», – говорит девушка.

Они познакомились в колледже, когда им было 16, а после окончания учебного заведения потерялись. Отношения вспыхнули после неожиданной встречи полгода назад.

«Мы должны были общаться как друзья, но в тот раз было много флирта, и я почувствовала что-то еще. В следующий раз мы встретились и разделили наш первый поцелуй. Он мне очень нравится, но острожен в своих чувствах, понимая, как сильно я пострадала в прошлом», – говорит Софи.

В будущем ей предстоит несколько болезненных операций.

Нейрофиброматоз часто передается генетически. Софи Уокер унаследовала болезнь от матери, которая страдает от мягких маленьких шишек по всему телу. Тело брата Софи покрыто пятнами в виде небольших коричневых бляшек.

Опухоли у людей, страдающих нейрофиброматозом – доброкачественные и с ними можно жить. Однако удалить Софи Уокер их не может, поскольку они прикреплены к нервным окончаниям.