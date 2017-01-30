Девятиклассников обяжут сдавать экзамены по устной речи

30 января. ПРАВМИР. Глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что с 2017 года в Государственной итоговой аттестации, которую сдают в 9 классе, будет введен новый раздел – устная речь.

«В этом году в 9 классе мы вводим раздел – устная речь. Пока это пилотный проект. Через год это будет вся страна. Сейчас выбрано несколько пилотных регионов, и далее мы будем это вводить везде», – сказала Васильева в интервью НТВ.

Васильева отметила, что сейчас «мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны говорить, мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке».

Ранее глава Минобрнауки сообщила, что устная часть Единого государственного экзамена по русскому языку в 11 классе появится через два года.

По ее словам, с течением времени из ЕГЭ должна уходить тестовая часть и оставаться часть, «которая требует от человека прежде всего мыслительной деятельности»