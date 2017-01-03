Доброе дело к Рождеству

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Написал Правмир о проблемах тольяттинцев – о том, как сотрудники ВАЗа несколько месяцев жили без зарплаты: мамы искали деньги для детей-детсадовцев и школьников, пенсионеры сидели с пустыми холодильниками, мужчины – «гордость автомобилестроения» покупали просроченные продукты в магазинах, потому что они дешевле и надо кормить семьи. А после статьи в Тольятти стали звонить американцы, немцы и наши, конечно: «Как вам помочь? Давайте пришлем что-нибудь для малышни». И помогали, и присылали. Звонили бабушки: «Перечислим пенсии. Продиктуйте адрес. Сами как? Да что-нибудь придумаем». Звонил владелец обувного салона: «Можем отправить обувь для детей»…

Рассказал «Правмир» в марте, что в Бийске, Железногорске Курской области и Волоколамске закрывают реабилитационные центры для незрячих. Вышла статья на Правмире, подтянулись другие СМИ. И люди объединились, добрались до Минтруда и Госдумы России, вынудили чиновников изучить ситуацию. В течение месяца центры реабилитации получили немалые средства и возобновили работу.

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Благотворительный фонд Правмира каждый день собирает деньги на лечение, операции, реабилитацию и помощь тем, кто в беде. Но мы знаем, что есть очень многие беды и проблемы, которые нельзя исправить деньгами, но можно исправить информацией – статьями, публикациями и объединением людей.

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Анна Данилова, главный редактор Правмира и коллектив редакции портала

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