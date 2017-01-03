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Доброе дело к Рождеству

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Доброе дело к Рождеству

Дорогие друзья, Правмиру очень нужна ваша помощь.

Правмир – это издание, которое существует на пожертвования своих читателей.

Правмир – это сайт, который помогает людям.

Мы знаем детей, чьи матери не сделали аборт после статей Правмира.

Мы знаем детей, которых усыновили после наших статей.

Мы знаем семьи, которые сохранились благодаря публикациям прекрасных священников и психологов на Правмире.

Мы знаем, что есть люди, которые не потеряли смысл жизни, читая тексты наших авторов.

Написал Правмир о проблемах тольяттинцев – о том, как сотрудники ВАЗа несколько месяцев жили без зарплаты: мамы искали деньги для детей-детсадовцев и школьников, пенсионеры сидели с пустыми холодильниками, мужчины – «гордость автомобилестроения» покупали просроченные продукты в магазинах, потому что они дешевле и надо кормить семьи. А после статьи в Тольятти стали звонить американцы, немцы и наши, конечно: «Как вам помочь? Давайте пришлем что-нибудь для малышни». И помогали, и присылали. Звонили бабушки: «Перечислим пенсии. Продиктуйте адрес. Сами как? Да что-нибудь придумаем». Звонил владелец обувного салона: «Можем отправить обувь для детей»…

Рассказал «Правмир» в марте, что в Бийске, Железногорске Курской области и Волоколамске закрывают реабилитационные центры для незрячих. Вышла статья на Правмире, подтянулись другие СМИ. И люди объединились, добрались до Минтруда и Госдумы России, вынудили чиновников изучить ситуацию. В течение месяца центры реабилитации получили немалые средства и возобновили работу.

Помогаешь Правмиру – помогаешь людям!

 Благотворительный фонд Правмира каждый день собирает деньги на лечение, операции, реабилитацию и помощь тем, кто в беде. Но мы знаем, что есть очень многие беды и проблемы, которые нельзя исправить деньгами, но можно исправить информацией – статьями, публикациями и объединением людей.

Если хотя бы несколько раз в неделю вы заходите на Правмир, помогите нам работать дальше!

Мы никогда не будем делать Правмир платным, нам очень поможет самое минимальное , но регулярное пожертвование. Подумайте, стоимость одной газеты – 20 рублей – всего 20 рублей каждый месяц с карты будет для Правмира огромной помощью. А 50, 70 или 150 рублей – тем более.

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели. Спасибо вам, дорогие  за это! Но мы должны выстоять и не закрыться, а средств у нас остается совсем мало.

И может быть однажды вы прочитаете на Правмире слова, которые, Бог даст, перевернут вашу жизнь. Или помогут вам заново встать на ноги, укрепившись в вере. Или не вам, но какому-то совершенно неизвестному человеку, который так же, как и вы когда-то, впервые открыл наш сайт…

Сделайте доброе дело к Рождеству помогите Правмиру!

Оформить регулярное пожертвование нашему сайту Вы можете на специальной странице.

Анна Данилова, главный редактор Правмира и коллектив редакции портала

P.S.: Если вы не можете сейчас нам помочь деньгами, помогите перепостом, перепостите нашу просьбу на своей страничке в соцсети!

 

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Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
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