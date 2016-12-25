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Доктор Лиза: Право на жизнь сегодня безжалостно попирается

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25 декабря в авиакатастрофе погибла Елизавета Петровна Глинка, исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь», известная как доктор Лиза. Буквально несколько недель назад она стала Лауреатом Государственной премии в области за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности. Давайте вспомним, что сказала тогда доктор Лиза.
Доктор Лиза: Право на жизнь сегодня безжалостно попирается
Фото: novostimira.net

Елизавета Глинка выступила со словами благодарности:

Владимир Владимирович! Дорогие коллеги!

Спасибо Вам за первую награду. Я искренне тронута, что получаю её, и отношу Ваше признание ко всем коллегам, которые защищают права человека.

Самое главное право – это право на жизнь. В это непростое время оно безжалостно попирается. Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. Трудно сменить привычный образ горожанки на жизнь 900 дней во время войны, в которой сейчас гибнут ни в чём не повинные люди.

Мне иногда невозможно осознавать разделение общества, в котором люди перестали слышать друг друга, используя по отношению к нам однобокие фразы: «сами виноваты» или «готовьтесь быть убитыми, потому что вы не там, где надо». Мы, правозащитники, вне политики, так же и те люди, кого мы защищаем. Мы на стороне мира, диалога и сотрудничества со всеми людьми.

Я не могу не сказать сегодня об убитых позавчера моих коллегах – врачах в Сирии, о погибших медиках Донецка, о сотнях детей, убитых во время обстрелов Донбасса, и о тысячах детей, похороненных в Сирии. Светлая им память.

Завтра я лечу в Донецк, а оттуда – в Сирию. Так же как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернёмся назад живыми, потому что война – это ад на земле, и я знаю, о чём я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия.

Спасибо Вам.

Елизавета Петровна Глинка  — врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В 1999 году в Киеве основала первый хоспис при Онкологической больнице Киева. Член правления Фонда помощи хосписам «Вера». Учредитель и президент американского фонда VALE Hospice International. В 2010 году Елизавета Глинка осуществляла от своего имени сбор материальной помощи в пользу пострадавших от лесных пожаров. В 2012 году Глинкой и её фондом был организован сбор вещей для пострадавших от наводнения в Крымске. С началом вооружённого конфликта на востоке Украины оказывает помощь людям, проживающим на территориях ДНР и ЛНР. Начиная с 2015 года, во время войны в Сирии, Елизавета Глинка неоднократно посещала территорию страны с гуманитарными миссиями — занималась доставкой и распределением лекарств, организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению Сирии

В 2014 году, в разгар военных действий на Юго-Востоке Украины, доктор Лиза писала:

Остановите войну!

Моё личное мнение: мало что можно изменить в этом мире.

И тем не менее, я попробую призвать все стороны к прекращению огня.

Пожалуйста, остановите военные действия. Лучше насовсем, но если это невозможно, то на неделю — десять дней. Хотя бы для того, чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь всем раненым. Доставить их в профильные больницы,  чтобы эвакуировать гражданских лиц, которые стали заложниками непрекращающихся боёв. Для организации нормальных гуманитарных коридоров и доставки медикаментов, детского питания. Для того, чтобы похоронить погибших.

И для того, чтобы сохранить всем тем, кто сейчас на Юго-Востоке, право на жизнь.

От имени всех матерей, пишущих и молящих о помощи, от имени всех раненых, которые нуждаются в помощи, от имени больных, у которых нет лекарств, от имени врачей, у которых нет сил , от имени всех, кто понимает, что дороже жизни нет ничего на свете.

Прислушайтесь.

Помогите.

Остановите войну.

2014 г.

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