Экс-директор библиотеки украинской литературы осуждена условно

5 июня. ПРАВМИР. Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину, обвиняемой в экстремизме и растрате средств учреждения.

«Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой. Признать подсудимую виновной в экстремизме и растрате денежных средств. Назначить Шариной наказание в виде четырех лет лишения свободы условно», – говорится в приговоре судьи Елены Гудовшниковой, который цитирует Интерфакс.

Защита намерена обжаловать приговор, заявил адвокат Шариной, руководитель «Команды 29», Иван Павлов.

«Это политическое дело. Я 35 лет работала библиотекарем. Видимо, разрушение библиотеки было выгодно. Мне жалко библиотеку», – сказала Шарина. По ее словам, ни одной экстремистской книги в библиотеки не было, а 16 экстремистских книг ей было подброшено.

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего Шарина была под домашний арест, который неоднократно продлевался судом.

Изначально в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

Позднее число признанных экстремистскими и запрещенных в РФ материалов, которые, по мнению следствия, распространяла Шарина, возросло до почти двух десятков. 5 апреля 2016 года директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение – в растрате в особо крупном размере.