Экспертиза в Германии показала отсутствие алкоголя в крови «пьяного мальчика»

28 августа. ПРАВМИР. Экспертиза волос сбитого насмерть шестилетнего мальчика, проведенная в Германии не нашла в его организме следов алкоголя.

Исследование проводилось в частной клинике «Шаритэ».

«Заболеваний — ноль, алкоголя и сахарного диабета — ноль, аутизма не было, разумеется. Это результаты исследования ДНК волос», — сообщил потерпевший Роман Шимко перед началом процесса над Ольгой Алисовой, которая совершила смертельный наезд на его ребенка, передает Business FM.

Отец мальчика в очередной раз заявил, что не собирается требовать эксгумации.

К услугам зарубежных специалистов родные погибшего ребенка прибегли после того, как местный эксперт, заведующий Железнодорожным отделением областного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, обследовавший жертву аварии, зафиксировал в организме мальчика 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитым 100-200 граммам водки.

Водитель Hyundai Solaris Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего ребенка в микрорайоне Павлино подмосковной Балашихи. Ей вменяется в вину нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Суд должен был начаться 28 августа, однако слушания были перенесены на 4 сентября.