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Экстремисты захватили храм УПЦ в Тернопольской области

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12 февраля. ПРАВМИР. Радикалы из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) захватили храм Украинской Православной Церкви в Тернопольской области.
Экстремисты захватили храм УПЦ в Тернопольской области
Фото: соцсети

«Раскольники из “Киевского патриархата” при поддержке радикалов из “Правого сектора” захватили храм религиозной общины Украинской Православной Церкви села Котюжины Збаражского района Тернопольской области», – говорится в сообщении Информационно-просветительского отдела УПЦ.

Согласно сообщению, радикалы захватили храм в честь первомученика Стефана «по стандартной схеме». «Еще в первой половине дня в деревню якобы для слежения за порядком приехали праворадикалы “Правого сектора Тернопольщины”. Далее рейдеры действовали по стандартной схеме – на общем собрании деревни устроили беспорядок, запугивая верующих канонической Церкви, и требовали лишить их права молиться в своей церкви», – заявили в УПЦ.

На Украине в последнее время участились случаи захватов или же порчи имущества храмов УПЦ. По данным Московского Патриархата, за последние два года Церковь потеряла более 40 храмов, которые перешли в подчинение «Киевского патриархата».

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