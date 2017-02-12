Экстремисты захватили храм УПЦ в Тернопольской области

«Раскольники из “Киевского патриархата” при поддержке радикалов из “Правого сектора” захватили храм религиозной общины Украинской Православной Церкви села Котюжины Збаражского района Тернопольской области», – говорится в сообщении Информационно-просветительского отдела УПЦ.
Согласно сообщению, радикалы захватили храм в честь первомученика Стефана «по стандартной схеме». «Еще в первой половине дня в деревню якобы для слежения за порядком приехали праворадикалы “Правого сектора Тернопольщины”. Далее рейдеры действовали по стандартной схеме – на общем собрании деревни устроили беспорядок, запугивая верующих канонической Церкви, и требовали лишить их права молиться в своей церкви», – заявили в УПЦ.
На Украине в последнее время участились случаи захватов или же порчи имущества храмов УПЦ. По данным Московского Патриархата, за последние два года Церковь потеряла более 40 храмов, которые перешли в подчинение «Киевского патриархата».