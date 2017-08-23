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Епископ Иона: Священник – не вестник смерти

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«Мы боялись, что наша бабушка расстроится…» — объясняют родственники свое промедление. В итоге священник приходит, когда человек уже без сознания и невозможно его ни исповедовать, ни причастить. «Не отправляйте близких в ад вашими же руками», — предупреждает епископ Обуховский Иона.
Епископ Иона: Священник – не вестник смерти
Епископ Иона (Черепанов). Фото Юлии Маковейчук

Друзей много, но родственникам мы нужнее

В Евангелии есть очень трогательное повествование о том, как четверо друзей принесли своего товарища ко Христу для исцеления. Из-за толпы они не могли приблизиться к Богочеловеку и, видя, что ситуация безнадежна, разобрали крышу дома и спустили носилки со своим другом прямо в комнату. Евангелист отмечает, что Иисус, «видя веру их» (Мк. 2:5), исцелил расслабленного (то есть парализованного) человека.

Вероятно, больной не только двигаться, но и говорить уже не мог. Не мог сам за себя попросить, обратиться ко Христу, поэтому Господь совершил чудо по вере его товарищей.

Очень часто и мы так же можем помочь нашим ближним — своей верой, своей молитвой. И прежде всего это касается наших родственников, потому что друзей, товарищей много, а родные наши — для нас самые-самые близкие, те, кто всегда рядом, и больше других нуждаются в нашей помощи.

Как часто для того, чтобы вылечить нашего близкого, мы готовы идти на любые жертвы. Находим лучших врачей, одалживаем деньги, договариваемся, обеспечиваем больному тщательный уход. Но заботясь о теле, совсем редко задумываемся о том, что бороться прежде всего нужно за душу человека.

Даже верующие люди, как правило, медлят приглашать священника к своим больным родственникам. Боятся, что болящий испугается, решит, что у него «совсем все плохо», и станет переживать.

Из общения с другими священниками, из моей собственной практики сколько знаю случаев, когда пастыря звали, а больной находился уже без сознания или никого не узнавал, и ни поисповедовать, ни причастить его было нельзя.

 

Болезнь изменяет людей

Но в Церкви как раз есть таинства, призванные послужить для исцеления и души, и тела. Это и таинство Соборования, установленное на основании слов апостола Иакова: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь…» (Иак. 5:14-15). То есть Соборование совершается именно для того, чтобы человек исцелился, чтобы Господь дал ему благодатные силы для борьбы с болезнью.

Это и таинства Исповеди и Причастия, когда мы каемся в своих грехах и приобщаемся Тела и Крови Господних — как говорится в молитве, «во исцеление души и тела». Ведь исцеляется душа — выздоравливает и тело, потому что зачастую болезнь телесная является следствием болезни душевной, то есть греха.

Часто Господь испытывает нас болезнями, чтобы мы вразумились, покаялись, обратились к своему Создателю. Чтобы задумались, живем ли мы со смыслом — ради Бога и ближних, как вообще мы себя ведем. Известно огромное количество случаев, когда болезнь действительно изменяла людей, исцеляла от греха. А видя, что человек одумался, сделал выводы, Господь поднимал его с одра болезни, чтобы тот жил и больше не грешил.

«Иди и впредь не греши», — сказал Христос блуднице (Ин. 8:11). Точно так же Он говорит и каждому из нас — всем, кто, заболев, обращается к Нему с просьбой, в первую очередь, очистить от грехов, а затем и о телесном исцелении.

 

Не закрывайте бабушке ворота в рай

К сожалению, есть такие псевдозаботливые родственники, которые стремятся оградить своих болеющих родных от понимания всей тяжести их болезни. Находятся даже безумцы, скрывающие правду от больных онкологией. Людям, уже стоящим буквально одной ногой в могиле, такие «сочувствующие» продолжают рассказывать, что «все еще будет хорошо, мы съездим с тобой на море, поедем с тобой на дачу…».

Человек вот-вот отойдет на суд к Богу. И в последние минуты его земной жизни мы своими суетными словами отвращаем его от общения с Богом. Для чего это делается?

«Мы боялись, что наша бабушка расстроится…» — объясняют родственники свое поведение. Но это никакая не жалость и не забота, ведь речь идет об участи нашего близкого в вечности!

Ведь как часто люди, даже никогда не ходившие в храм, не желающие и слышать о Церкви, о Боге, после разговора со священником чудесным образом изменялись: начинали плакать, вспоминали свои грехи, о том, какую вели ужасную жизнь. Они искренне каялись, исповедовались, причащались и отходили ко Господу как благоразумный разбойник. Тот был закоренелым, жестоким убийцей, но в последнем вздохе на кресте призвал Христа и услышал от Него ответ: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43).

Так же и наших родных нельзя лишать шанса войти в Царствие Божие, нельзя закрывать перед ними райские врата. Если человек на одре болезни знает, что завтра перейдет в мир иной, он мыслит совсем по-другому. Уже не думает ни о дачах, ни о курортах, но лишь о том, что ждет его за порогом смерти.

 

Священник — не вестник смерти

Мы все так или иначе сталкиваемся со смертью. И именно от нас во многом зависит посмертная участь наших родных.

Так давайте не будем культивировать в себе псевдомилосердные мысли о том, что наш близкий может испугаться, если позвать к нему священника. Наоборот, обязательно пригласите батюшку, помогите родному человеку покаяться. Если люди не готовы общаться со священником, постарайтесь уговорить, объяснить, что священник — это не вестник смерти, не тот, кто придет к ним возвестить их близкую кончину. Наоборот, он как раз помолится об их здравии — и душевном, и телесном.

Господь может исцелить даже того, кто смертельно болен.

Сколько есть случаев, когда, покаявшись, исповедавшись, причастившись, человек обретал силы для борьбы с болезнью и после этого в праведности жил еще долгие годы, радуясь сам и окружающих радуя своей истинно христианской жизнью. Будем помнить об этом и проявлять к нашим близким настоящую, деятельную любовь.

Записала Юлия Коминко

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