Епископ Пантелеимон попросил на свой день рождения помочь благотворительному фонду

19 сентября. ПРАВМИР. Руководитель православной службы помощи «Милосердие» епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон попросил в свой день рождения не дарить ему подарки, а оформить регулярное пожертвование на благотворительность.

«В этом году я решил сделать то, что я делал только в детстве, — заказать подарок. Подарите мне подарок, поддержите “Милосердие” небольшим пожертвованием. Пусть оно будет совсем небольшим — 50 или 100 рублей, но регулярным, например, каждый месяц», — говорится в обращении епископа Пантелеимона, которое он опубликовал сегодня у себя в соцсетях.

«Чтобы наши проекты продолжали работать, чтобы у беременных женщин в трудной ситуации был дом, у бездомных — обед, у тяжелобольных людей — полноценный уход, нужна ваша помощь», — пишет епископ Пантелеимон на своей странице в фейсбуке.

По его словам, если много людей будут жертвовать каждый месяц даже по 50 рублей, проекты службы «Милосердие» будут спасены.

В июне 2017 года служба «Милосердие» объявила о финансовом кризисе. Благодаря отклику простых людей и СМИ службе «Милосердие» удалось закрыть дефицит бюджета на 2017 год, но на следующий год организации не хватает 12 миллионов рублей ежемесячно, чтобы продолжать помогать нуждающимся в прежнем объеме, напоминает пресс-служба Московского патриархата.

На сегодня православная служба «Милосердие» входит в пятерку крупнейших благотворительных организаций России. В год здесь получают разовую помощь примерно 30 000 человек. На постоянном попечении службы около 2 000 одиноких стариков, детей и взрослых инвалидов, сирот, малоимущих.