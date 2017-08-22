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Эрмитаж вывез мумию в больницу на обследование

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22 августа. ПРАВМИР. Государственный Эрмитаж доставил мумию из древних Фив на обследование в одну из больниц Петербурга.
Эрмитаж вывез мумию в больницу на обследование
Фото: sfotoz.ru

Возраст мумии Бабат составляет около 2,5 тысяч лет. Ее уникальность состоит в том, что ее пелены не раскрыты, и сам экспонат никто еще не видел, сообщает «Доктор Питер».

С помощью современной техники медикам предстоит уточнить пол мумии (предполагается, что Бабат – это женщина, но мумию могли перепутать), возраст, рост и особенности строения, а также возможную причину смерти и наличие заболеваний. Ученые также планируют выяснить, каким способом было выполнено мумифицирование, какие органы изъяты, есть ли на теле амулеты.

Знатная женщина из древних Фив Бабат была замужем и имела титул «госпожа дома». Примерные годы смерти Бабат – 620-580 гг. до н.э, возраст – 35-45 лет.

Мумия Бабат и два погребальных саркофага были переданы в Эрмитаж в 1881 году из Кунсткамеры Академии наук. Точную историю приобретения экспоната реконструировать невозможно.

Сейчас в Эрмитаже находится еще семь мумий, включая мумию кошки.

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