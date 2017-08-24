Если мама сажает в «манеж» взрослого ребенка

Как родители лишают детей возможности прожить свою жизнь и почему следить за каждым шагом повзрослевшего ребенка – вредно для всей семьи, рассказывает педагог Марина Солотова.

Мама звонит в любой момент

В сентябре Оля пойдет в 11-й класс. Взрослая, почти совершеннолетняя девушка. Умница, отлично пишет, победитель городского литературного конкурса. С удовольствием ходит на наши занятия. Но на занятиях всегда очень напряжена и не выпускает из рук телефон. Потому что в семье такие правила: мама может позвонить в любой момент. И она звонит. И Оля обязана ответить. То есть встать, выйти из аудитории и доложить маме, чем именно сейчас занимается группа и обула ли она сменную обувь. Оля нервничает, краснеет, извиняется, но ничего не может изменить, потому что мама есть мама.

Мама звонит мне не реже, чем раз в неделю, чтобы спросить, как успехи у Оли, выполняет ли она задания преподавателей и как именно она их выполняет. Мама просит, чтобы я объяснила Оле, что она обязана хорошо учиться. Мама пытается добиться хорошей учебы всеми доступными ей способами: у Оли репетиторы по трем предметам, мама постоянно на связи с классным руководителем и ежедневно просматривает электронный журнал.

В январе мы уезжали с ребятами в наш традиционный зимний лагерь. Олина мама одна из первых оплатила поездку, но настойчиво просила меня говорить Оле, что оплаты нет и будет она только в том случае, если оценки за полугодие будут соответствующие. Мама не поняла, почему я отказалась, потому что уверена, что именно так и надо мотивировать Олю хорошо учиться.

В июле мы приехали на Грушинский фестиваль. Оля и там не расставалась с телефоном. Потому что мама тщательно следила за программой фестиваля на его сайте и несколько раз в день звонила Оле с требованиями посетить именно тот концерт, который показался маме особенно интересным.

Две недели назад Олина мама позвонила мне с просьбой помочь очередной раз повлиять на дочь. Девочка проходит стажировку в одном из региональных СМИ, и маме кажется, что задания редактора она выполняет не вовремя.

Все это Олина мама делает, конечно, не со зла. Она воспитывает Олю одна и очень хочет, чтобы жизнь у дочери сложилась «как положено». Чтобы Оля поступила на бюджетное место в вуз, научилась ответственно относиться к своим обязанностям, планировать свое время, выполнять обязательства, сама себя обслуживать и так далее. То есть мама хочет, чтобы Оля стала организованной и ответственной. Это хорошее, правильное желание. Только при таком подходе оно, скорее всего, не осуществится.

Замерзнут, в следующий раз точно возьмут

Много лет назад я жила на черноморском побережье Краснодарского края. Как-то в августе гостила у друзей в Краснодаре, и мы спонтанно решили «прямо сейчас» собраться и уехать к нам на море на несколько дней. Моя подруга Люся сказала своим дочкам, которым было тогда 5 и 7 лет: «Женя, Настя, едем на море на 4 дня, собирайтесь!» Радостные девчонки бросились в свою комнату и спустя 10 минут вышли с рюкзачками. Люся кивнула головой, и мы вышли из квартиры. Уже в машине я спросила:

– А ты что, не посмотрела, что они взяли?

– А зачем? – удивилась Люся. – Что им надо, то и взяли.

– А если они теплые кофты не положили, а вечерами уже прохладно?

– Ну замерзнут, в следующий раз точно возьмут.

Насте и Жене уже за 30 лет. Обе окончили вузы, отлично устроились, быстро двигаются по карьерной лестнице, у них хорошие семьи. Люся с мужем живет теперь в загородном доме, мастерит украшения из камня, читает книги, рисует, выращивает цветы и спокойна за дочек. Потому что обе ответственно относятся к своим обязанностям, умеют планировать время, обслуживать себя и свои семьи и так далее.

Ребенок пытается избавиться от новых «манежей»

Мамы подросших детей, давайте вспомним то золотое время, когда наши дети сидят в манеже. Хорошее время, правда?

Можно заниматься своими делами, не волнуясь за то, что малыш упадет, залезет куда не надо, расквасит нос, рассыплет муку, уронит утюг… Все под контролем. Но ребенок растет и требует расширения пространства. Он хочет ходить, ему уже мешает манеж.

И умная мама берет его на руки и САМА ставит на пол, потому что знает – раз решил, все равно полезет. Но тогда есть риск, что упадет и сломает шею. И забот маме с этого дня ох как прибавляется. И как бы мы ни смотрели за детьми, они все равно падают, лезут куда не надо, разбивают носы и рассыпают муку. Зато шея целая, а это гораздо важнее!

Взрослея, ребенок снова и снова пытается избавиться от новых «манежей». Да, это трудно принять. Трудно смириться с тем, что многие вещи в его жизни могут происходить без нашего контроля и даже без нашего участия. Особенно если мы оставили себе единственный смысл в жизни – ребенок и его потребности. Ну как отказаться от того, что есть у нас в единственном экземпляре? Как вот так вдруг начать жить своей жизнью, если до этого жил чужой – хоть и родного ребенка, но чужой?

Мамам, которые с раннего детства сына или дочки выбирают для себя позицию гиперопеки, со временем приходится искать замену проявлению детских навыков. Научился сам завязывать шнурки? Начну следить за тем, что он положил в портфель. И с годами эта слежка становится для повзрослевшего человека невыносимо токсичной. Она может иметь очень плохие последствия и для ребенка, который навсегда обречен быть в маминых глазах несмышленышем, и для мамы.

И однажды он скажет: «Хватит!»

Главная опасность для такого ребенка заключается в том, что он так и не научится нести ответственность за свою жизнь. Принимать важные решения. Давать нормальную оценку своим действиям и действиям окружающих. И да – ответственно относиться к своим обязанностям, планировать свое время, выполнять обязательства и даже самостоятельно себя обслуживать.

Одиночество, эгоизм в худших его проявлениях, перфекционизм, от которого тошно окружающим, инфантилизм – вот далеко не полный список проблем, с которыми неизбежно столкнется человек, у которого в подростковом возрасте проверяют карманы и телефон, оценки, то, как он выполняет поручения руководителей, которому выбирают одежду, диктуют список книг и кинофильмов…

Вариантов развития событий немного. Если у человека хватит ресурса, он однажды скажет: «Хватит!» И пойдет своей дорогой, как бы ни заламывала вслед руки мама. Скорее всего, постарается уйти как можно дальше от отчего дома. Если этого ресурса не хватит, он всю жизнь будет страдать от отсутствия базовых навыков, держа маму за ручку. В обоих случаях о счастье можно даже не мечтать.

Надо понять одну простую вещь: ребенок никогда не попросит самостоятельности больше, чем он в состоянии унести. Наша родительская задача – дать ему эту самостоятельность и быть готовыми прийти на помощь, если она понадобится.

А точнее – если нас о ней попросят. И как бы ни было трудно, признать, что наша роль в судьбе любимого чада с каждым годом становится все эпизодичнее. А чтобы было легче, вспомнить, что смыслов в жизни много. Например, научиться делать украшения из камня.

***

На Грушинском фестивале Оля практически все время провела в лагере, рядом со взрослыми людьми. Она внимательно слушала наши разговоры, неуклюже пытаясь принять в них участие. Неуклюже – потому что всякий раз пыталась понять, что именно мы хотим услышать. А ее сверстники купались в Волге, летали на тарзанке и до ночи бегали от площадки к площадке, стараясь услышать как можно больше авторов и исполнителей.

Я за руку привела Олю на спектакль Театра на Таганке «Флейта-позвоночник», она очень хотела. Оля затаив дыхание слушала любимые строчки в исполнении гениального Вениамина Смехова. Потом мы с Олей смотрели на звезды и по очереди читали: «Послушайте!» Оля сказала, что это была лучшая ночь в ее жизни. Несмотря на то, что мама строго-настрого наказала ей после 22 никуда не ходить. Утром я позвонила маме и извинилась за то, что мы с Олей нарушили ее наказ. Мама не обиделась. Это вселяет надежду.