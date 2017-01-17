ЕСПЧ признал незаконным «закон Димы Яковлева»

17 января. ПРАВМИР. Европейский суд по правам человека встал на сторону 45 американских заявителей, которые пожаловались на отказ в усыновлении детей из России, следует из решения, опубликованного на сайте ЕСПЧ.

Таким образом, суд признал, что российские власти неправомерно прекратили процедуру усыновления детей в американские семьи из-за принятия в России законодательного запрета в 2012 году.

По данным издания Meduza, ознакомившегося с текстом жалобы, американцы сообщили, что они к моменту принятия закона успели познакомиться с сиротами и наладить с ними отношения, а значит закон, по их мнению, вмешался в частную жизнь семьи. Запрет на усыновление они посчитали дискриминацией по национальному признаку. Суд поддержал эти заявления.

По каждой из 22 жалоб присуждена компенсация в размере трех тысяч долларов. Суд также обязал Россию покрыть издержки заявителей в размере 600 долларов.

Закон о запрете на усыновление вступил в силу с 1 января 2013 года. Неофициальное название документ получил в память о Дмитрии Яковлеве — годовалом мальчике, который погиб в американской семье через три месяца после усыновления в 2008 году.