12 апреля. ПРАВМИР. Фестиваль «Пасхальный дар» начинает работу в Москве 12 апреля. Он пройдет по 23 апреля на 24 площадках в центре города и в 19 городских парках.

Для участников фестиваля разработана специальная гастрономическая программа, будет предложено более 600 видов блюд. С 12 по 15 апреля москвичи и гости столицы смогут попробовать более 250 постных блюд, а с 16 по 23 апреля – более 360 блюд пасхального меню, которые приготовят 39 предприятий общественного питания, сообщил глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Гостей фестиваля ждут 30 экскурсий по маршрутам площадок, 70 театральных и концертных постановок, 35 уличных научных программ, 680 творческих мастер-классов, 650 интерактивных программ и восемь тематических выставок.

На Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре можно будет увидеть трехметровые макеты колоколов храма Христа Спасителя, колокольни Ивана Великого, Успенской звонницы, а также макеты Большого колокола Данилова монастыря и Набатного колокола из Оружейной палаты.

На Пушкинской площади откроется литейная мастерская «Колокольный завод», на глазах москвичей и гостей столицы будет отлито 14 бронзовых колоколов.