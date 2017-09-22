Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева выдвинут на «Оскар»

Об это сообщает Интерфакс со ссылкой на продюсера картины Александра Роднянского.
По его словам, за «Нелюбовь» высказалось подавляющее большинство членов комитета.
«Мы благодарны тем коллегам, которые верили в картину и посчитали, что она достойна конкурировать в борьбе за награду. Это самое важное. Предстоит достаточно длинная дорога. Мы один раз практически дошли до конца, с “Левиафаном”, постараемся побороться и в этот раз», – сказал Роднянский.
Выдвижение на «Оскар» не означает автоматического попадания в шорт-лист премии, однако, по словам Роднянского, у фильма есть все шансы побороться за попадание в категорию «Лучший фильм на иностранном языке», поскольку у картины есть для этого несколько ключевых факторов: приз за жюри Каннского кинофестиваля, участие и награды на главных международных киносмотрах, высокие оценки международной прессы и кинокритиков.
В фильме «Нелюбовь» Звягинцева рассказывается история московской супружеской пары. Они находятся в состоянии разгар тяжелого развода. Пытаясь разрешить все вопросы как можно быстрее, они пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алешей, который чувствует абсолютную ненужность и неожиданно, после их очередной ссоры, исчезает.
Мировая премьера картины «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля, где лента была удостоена Приза жюри.