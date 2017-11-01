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Французские власти приняли решение убрать крест с памятника Зураба Церетели

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1 ноября. ПРАВМИР. Госсовет Франции принял решение сбить крест с памятника папе Иоанну Павлу II работы российского скульптора Зураба Церетели.
Французские власти приняли решение убрать крест с памятника Зураба Церетели
Фото: tsereteli.ru

Французские власти намерены внести изменения в скульптурную композицию, расположенную в городе Плоэрмеле, несмотря на протест местных жителей, сообщает РИА «Новости». Госсовет в своем решении ссылается на законодательный акт о разделении церкви и государства 1905 года и уверяет, что «сохранение монумента противоречит закону».

Помощник Церетели Сергей Шагулашвили рассказал, что серьезные изменения скульптуры, которые планируют французские власти, могут стать первым прецедентом такого рода. Ранее художественные объекты скульптора никогда не подвергались  переделке ни в одной стране мира.

«Не будет такого и на этот раз. Мы изучили отношение местных жителей. Все они за то, чтобы памятник оставался на месте в полной сохранности. И именно им, а не кому-либо еще должно принадлежать право решать, оставаться ли скульптуре, и если да, то в каком виде», — считает Сергей Шагулашвили.

Жители Франции действительно выступают против изменений памятника. Французские интернет-пользователи  запустили кампанию в социальных сетях под хэштегом #MontreTaCroix, что означает «Покажи свой крест». В своих соцсетях они размещают фотографии религиозных символов, установленных в публичном пространстве в различных странах мира.

Инициатива французских властей не одобряется и Русской Православной Церковью. Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что решение «откорректировать» памятник папе Иоанну Павлу II вписывается «в тенденцию по зачистке публичного пространства от религиозной символики».

«Посягательство может и не остановиться на скульптурах, но распространиться далее на здания церквей и колоколен, которые по своему статусу также являются памятниками архитектуры. Происходящее угрожает христианской идентичности Европы», — отметил Кипшидзе.

Против корректировки памятника выступили и власти Польши, так как папа Иоанн Павел II был по происхождению поляком. Премьер-министр Польши Беата Шидло  заявила о готовности  переместить памятник в свою страну, если на то будет согласие французских властей и местного сообщества.

«На наш взгляд, любое государство, защищающее право на демонстрацию религиозных символов в публичном пространстве, в том числе и Россия, призвано вмешаться в эту ситуацию», — считает Кипшидзе.

Памятник папе Иоанну Павлу II был подарен Зурабом Церетели городу Плоэрмель в 2006 году. Для монумента были построены постамент и арка в классическом стиле, увенчанная большим крестом. В знак признательности города Церетели был удостоен звания почетного гражданина Плоэрмеля.

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