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ГИБДД будет предоставлять сурдопереводчиков слабослышащим водителям

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29 декабря. ПРАВМИР. При составлении протокола о нарушении Правил дорожного движения (ПДД) на глухонемого сотрудники ГИБДД должны привлекать сурдопереводчика.
ГИБДД будет предоставлять сурдопереводчиков слабослышащим водителям
Фото: severpost.ru

Такое решение принял Верховный суд РФ, отменивший решение судов нижестоящих инстанций о лишении глухонемого жителя Ижевска водительского удостоверения, изъятого без соблюдения этой процедуры, за отказ пройти медицинское освидетельствование, пишет газета «Известия».

Верховный суд РФ вернул мужчине водительские права, отобранные в январе прошлого года.

Тогда инспектор ГИБДД, предположив, что водитель находился в нетрезвом состоянии, предложил ему пройти медосвидетельствование, однако тот отказался. В результате мировой суд лишил водителя прав на 1,5 года и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей. Полтора года дело рассматривалось в судах — старые решения отменялись, выносились новые, в итоге водителю так и не удалось вернуть водительские права.

Верховный суд счел ошибочным решения коллег из нижестоящих судов, которые проигнорировали закон, обязывающий предоставлять не владеющим русским языком переводчика при оформлении документов. Суд рекомендовал распространить этот принцип и на слабослышащих граждан. При составлении протокола нарушителю должны разъяснить его права и обязанности, напомнил судья. Но соблюдение этих требований «не представляется возможным, в случае если лицо из-за определенных физических особенностей, например глухоты, не может понять содержание процессуальных действий и требований должностных лиц ГИБДД а следовательно, выполнить их».

Обеспечение участия в деле переводчика является важнейшей гарантией защиты прав участников разбирательства, а его несоблюдение является основанием для отмены решения по делу, следует из постановления суда.

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