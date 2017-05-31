Гидрометцентр: мы точно спрогнозировали ураган в Москве

31 мая. ПРАВМИР. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о точности прогноза погоды, данного московскими метеорологами на 29 мая – день столичного урагана.

«В прогнозе была выпущена информация о ветре 17-22 м/с – это для Москвы очень сильный ветер, который встречается редко. 25 м/с – это пороговое значение, но 22 м/с – это уже критично для деревьев, что и было отражено в предупреждении», – цитирует Вильфанда Интерфакс.

По словам директора Гидрометцентра, прогноз был вовремя передан во все оперативные службы и специалисты МЧС России верно его интерпретировали.

Во время урагана в Москве абоненты сотовых операторов обратили внимание на то, что не получили оповещение о надвигающейся стихии. Операторы объяснили это нерасторопностью МЧС, а в пресс-службе МЧС заявили, что прогноз погоды не попадал под критерии ЧС.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи со сложившейся ситуацией заявила, что после урагана осталось много вопросов, в частности «почему не налажено оперативное информирование наших граждан».

В результате урагана в московском регионе погибли 10 человек в Москве и 5 в Московской области. Пострадали около 200 человек.