Глава Донской митрополии передал вещи для пострадавших при пожаре

23 августа. ПРАВМИР. Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий доставил в епархиальный центр гуманитарной помощи предметы первой необходимости и одежду для пострадавших при пожаре.

По благословению главы митрополии в течение недели на приходах Ростовской епархии будет осуществляться сбор вещей для пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону, также в храмах поставлены кружки для пожертвований с указанием «В помощь пострадавшим при пожаре», сбор средств осуществляется за каждым богослужением, сообщает пресс-служба епархии.

Духовенство централизованно доставит помощь по назначению в праздник Успения Божией Матери.

«Люди находятся в шоковом состоянии. Не дай Бог никому в этой ситуации оказаться. Но я думаю, что после того как священники, психологи, работники социальной службы с ними пообщаются, это состояние потребности в помощи будет возрастать, а не уменьшаться», — прокомментировал ситуацию Глава Донской митрополии.

На территории школы № 5 Кировского района, где временно размещены пострадавшие при пожаре, духовенством епархии оборудовано место для молитвы, там же организовано дежурство священников, послушание несут клирики Старо-Покровского храма. Они находятся в здании посменно и оказывают психологическую и молитвенную помощь пострадавшим. На территории школы размещено 50 человек.

Крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону 21 августа. Он повредил более 100 строений, а его тушение продолжалось сутки. В результате пожара погиб один человек.