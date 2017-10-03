Глава Минобрнауки будет добиваться увольнения директора гимназии, где отказались учить онкобольного ученика

3 октября. ПРАВМИР. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что будет добиваться отставки директора липецкой гимназии №1, где не смогли наладить дистанционное обучение онкобольному ученику.

«Я буду добиваться его отставки. Это у меня на личном контроле. Потому что, вы знаете, должен быть показательный пример для всех остальных. Я считаю, что люди, которые работают в школе и которые могут себе позволить подобные вещи, так работать не должны, равно как они не должны работать еще в ряде специальностей, которые связаны напрямую с работой с людьми», – сказала Васильева РИА Новости.

Ранее в СМИ сообщалось, что в одной из гимназий Липецка отказали в обучении ребенку, находившемуся в состоянии ремиссии онкологического заболевания. По информации Минобрнауки РФ, школьник ранее находился на лечении в Москве в центре имени Димы Рогачева, где и обучался, после выздоровления при попытке записаться в Липецкую гимназию №1 ему отказали.

Замгубернатора области Юрий Таран заявил, что в отношении руководства гимназии проводится служебная проверка.

Он отметил, что Роман Соловов в понедельник был зачислен в центр дистанционного образования Липецкой области. Мальчику вчера смонтировали оборудование и провели первые четыре урока.

«В этом центре учатся дети, у которых есть какие-то физические проблемы и они имеют статус детей-инвалидов, а также дети, которые по какому-то временному состоянию здоровья не могут посещать школу. В этом центре у нас около 200 детей. Это очень квалифицированное учреждение. Возглавляет его народный учитель РФ Игорь Иванович Батищев», — сказал Таран, отметив, что качество обучения Романа будет на высоком уровне.