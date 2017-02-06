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Глава села в Северной Осетии спас мальчика от взрыва гранаты

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6 февраля. ПРАВМИР. Глава Дур-Дурского сельского поселения в Северной Осетии Сослан Цагаев спас 9-летнего ребенка, отобрав у него противопехотную гранату РГД-5.
Глава села в Северной Осетии спас мальчика от взрыва гранаты

Ребенок нашел гранату на свалке и подумал, что это обычная железяка. Оказавшийся рядом с ребенком Сослан Цагаев заметил в руках у третьеклассника опасный предмет.

«Думал, сейчас заберу у него спокойно, потом смотрю, и кольцо на пальце у него. Я растерялся еще сильней», – цитирует Цагаева ГТРК «Алания».

Мужчина рассказал, что он вырвал у ребенка гранату и отбросил в поле.

Впоследствии установили саперы, что самостоятельно граната не взорвалась потому, что долго пролежала в сырости.

Жители села обратились к руководству района с просьбой представить Сослана Цагаева к госнаграде. Сам Цагаев героем себя не считает, зато говорит, что теперь они настоящие друзья со Спартаком Гутоновым – мальчиком, из рук которого глава села вырвал опасный предмет.

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