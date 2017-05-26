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Госдума ужесточила наказания по статьям о самоубийствах

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26 мая. ПРАВМИР. Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие до семи лет тюремного заключения за склонение несовершеннолетних к самоубийству.
Госдума ужесточила наказания по статьям о самоубийствах

Поправки предусматривают введение в УК новой статьи «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». Максимальное наказание – семь лет лишения свободы.

Отдельная статья касается вовлечения детей в так называемые «игры смерти». Санкция – лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 100 тысяч рублей.

Уголовно наказуемым также становится деятельность, которая сопряжена с побуждением к самоубийству. Например, распространение информации о способах самоубийства. Такие преступления будут наказываться лишением свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, депутаты увеличили срок наказания для действующей статьи УК «Доведение до самоубийства» до шести лет. Если речь идет о доведении до самоубийства детей, беременных женщин и групп граждан, то срок может быть продлен до восьми лет.

Еще один закон, принятый Госдумой в пятницу, обязывает Роскомнадзор оповещать МВД о выявлении страниц и сайтов в интернете с информацией о способах совершения самоубийства и призывах к суициду.

Законопроекты были внесены в Госдуму депутатом Ириной Яровой.

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