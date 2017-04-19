Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности для создателей «групп смерти»

19 апреля. ПРАВМИР. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об уголовной ответственности за создание в интернете «групп смерти», призывающих несовершеннолетних к совершению суицида.

Согласно законопроекту, основные поправки будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, предложено дополнить УК новыми статьями 110.1 и 110.2 – «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства». Ими предусмотрено максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

«Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, наказывается лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового», – сказано в тексте поправок в УК.

То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, СМИ или интернета, предлагается карать лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Кроме того, предлагается дополнить статью 110 УК «Доведение до самоубийства» нормами о повышенной ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних и беременных. Максимальное наказание за доведение детей и подростков до суицида предлагается установить в виде 8 лет лишения свободы.

Документами также устанавливается обязанность Роскомнадзора сообщать в МВД об обнаружении запрещенного контента в интернете для проведения доследственной проверки, то есть оперативного пресечения преступной деятельности для спасения жизни детей.

Соответствующие поправки будут внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По словам главы профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, «Роскомнадзор будет не только блокировать запрещенный контент, но и своевременно информировать о нем органы Министерства внутренних дел РФ».

По данным Следственного комитета РФ, в 2016 году покончили с собой 720 детей, а за последние три года совершили суицид 2205 детей.