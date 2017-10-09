Госдума запустит интернет-проекты, в которых будет разъяснять непонятные гражданам законы

9 октября. ПРАВМИР. Госдума запустит три образовательных проекта, где гражданам будут разъяснять законы, которые они не понимают.

Как сообщают “Ведомости”, запрос на это пришел от самих граждан через аккаунты палаты в соцсетях. Их пользователи регулярно задают вопросы по различным инициативам и зачастую неверно интерпретируют принимаемые законы, заявил собеседник издания в аппарате ведомства.

Объединенная редакция Госдумы по соцсетям стала разъяснять проблемные законы в «доступных формах», размещая видео, инфографику, графические карточки законопроектов.

В ближайшее время Дума собирается предложить совместный проект интернет-СМИ. Также планируется запустить образовательный проект, в рамках которого Дума разъяснит самые непонятные для граждан законы.

Для их выявления Госдума проведет опросы граждан. По итогам опросов будут подготовлены карточки о самых непонятных законопроектах, в которых будет пересказываться их суть.

Проект «#ДумаОтвечает» предполагает, что соцсети Думы станут дополнительной площадкой для объяснения законов. Любой пользователь сможет разместить свой вопрос не только под постами на страницах Госдумы, но и на своей личной странице, прикрепив хэштег «#ДумаОтвечает». Третий проект поможет собирать обращения граждан через соцсети, что, как утверждает сотрудник аппарата, не используется пока ни одним другим органом власти.

Также Дума закажет специальное приложение, которое будет собирать всю необходимую для подачи обращения информацию и передавать ее в существующую систему по сбору обращений граждан.