“Группы смерти”: пароль на вход

Девочка из трудной семьи с опытом жизни в детдоме прошла через "группы смерти" и научилась спасать подростков от суицида. Сегодня у “синих китов” появились новые пароли. Уголовный кодекс не защищает психику ребенка от постороннего влияния. Как не пропустить тревожные сигналы?

Фото порезов – в интернет

Анна не очень любит вспоминать о том, что с ней произошло. Слишком трудно говорить о том, что именно привело ее в “группы смерти”. Однако именно этот опыт, выстраданный и приобретенный дорогой ценой, теперь помогает ей спасать других подростков, ищущих в сети, чем заглушить свое одиночество, и заблудившихся среди “синих китов”.

Она росла в неблагополучной, пьющей семье. Часто после побоев она оказывалась на улице, ночевала где придется. Жизнь в детском доме тоже не добавила ей доверия к миру. И, попав уже подростком в приемную семью, она далеко не сразу смогла построить отношения с приемными родителями. Они жаловались на грубость, воровство, драчливость. Она – на то, что ее не принимают, что она не нужна ни приемной семье, ни вообще кому-либо на свете, даже родной маме, которая забыла про нее, как только Аня попала в детский дом.

Два года назад, когда никто еще толком не знал про “группы смерти”, девочка начала резать себе руки. Приемные родители застали ее за выкладыванием фото этих порезов в интернет. Ругались, просили, уговаривали, но “игры” продолжались. Иногда на несколько месяцев она забывала об опасном увлечении, потом все начиналось заново.

Остановилась, когда испугалась потерять семью

Приемные родители старались уделять дочери больше внимания, обратились к психологу. Однако самым действенным и отрезвляющим для Ани оказался страх потерять свою новую семью. Она попала в больницу с аппендицитом и врачи обратили внимание на шрамы.

Разразился настоящий скандал, медики собирались вызвать опеку и психиатра, приемная мама плакала и боялась, что теперь ее лишат опеки над Аней, поскольку она должна была сама, заметив неладное, обратиться в органы опеки и в больницу, и не делала этого, не желая, чтобы девочку поставили на психиатрический учет из-за склонности к суициду.

В этот момент Анна испугалась. Она поняла, что ее могут увезти обратно в детдом и умоляла врачей дать ей шанс быть с родителями, уверяла, что они ей очень дороги и она не будет больше так делать.

“Буду дружить, если перестанешь дурить”

Аня сдержала свое обещание. Даже больше того – она стала вытаскивать подростков из “групп смерти”. Ее волонтерство началось в тот момент, когда в опасные игры “понесло” ее одноклассницу. Она помогла ей открыть для себя новые интересы, почувствовать вкус к жизни. А затем поставила условие, что будет с ней дружить, только если она “перестанет дурить”. Так постепенно подруга забыла об опасных играх.

Затем была девочка из семьи знакомых. Аня случайно заметила ее статус «ВКонтакте» с кодовой фразой и подняла тревогу. Ей удалось организовать вокруг девочки круг дружественных рук – подключить ее подруг, родных, знакомых, убедить, что прямо сейчас вот этому колючему тинейджеру нужны не окрики или давление, а искреннее внимание, добрые слова, вовлеченность и впечатления.

В соцсети возникла «группа жизни», участники которой обсуждали, что говорить и как действовать, чтобы не навредить и решить проблему. Не сразу, но это сработало.

Этот опыт стал для Ани первым. Потом были и другие случаи. Она не афиширует свое волонтерство, однако безошибочно видит в безобидных с виду статусах на страничках подростков в соцсетях тревожные сигналы. И может подсказать родителям и друзьям этих детей, как вести себя, чтобы помочь.

“Группы смерти”: пароль на вход

О группах смерти и подростках, играющих в смертельные игры и заявляющих о себе хэштегами “синий кит” и другими кодовыми словами, широко заговорили после статьи в “Новой газете”, которая вышла в мае прошлого года. В ней говорилось о “группах смерти”, где подросткам дают различные задания, а в итоге склоняют к самоубийству. Публикация наделала много шуму, организаторами групп занялась полиция, СМИ начали приводить устрашающие цифры – сколько детей оказались вовлеченными в смертельные игры, сколько погибло.

Какое-то время о подобных “развлечениях” не было слышно, а с января этого года стало понятно – “синие киты” научились маскироваться и мигрируют из “ВКонтакта” в Instagram.

“Начиная с 1 января мы выявляли и закрывали по 50 подобных групп в день, потом 70, 90. В последние недели они изменили тактику. Например, мигрировали в Instagram: сейчас по нашим запросам администраторы удаляют оттуда ссылки на такие группы и хэштеги. Известно, что в этих сообществах используют особый сленг: например, слова «тихий дом», “синий кит” и др. Две недели назад появился новый “пароль”: “ищу куратора”. Ребёнок, не заходя ни в какие группы, просто пишет эту фразу на своей странице в интернете, ставит так называемый хэштег. После этого с ним связывается человек, и они начинают общаться либо в мессенджере, либо по телефону, смс, в почте, то есть в зоне личных коммуникаций. Отследить это общение мы уже не можем”, – рассказал в интервью “Аргументам и фактам” глава Роскомнадзора Александр Жаров.

“Новая газета” приводит результаты анализа активности в интернете групп, склоняющих детей к суициду. По данным Российского общественного центра интернет-технологий, в январе фиксировалось около 4000 тегов таких групп в день. Составленная исследователями “Тепловая карта” показывает, что нет ни одного региона России, который был бы избавлен от этой проблемы. Трагическое явление распространилось и по сопредельным странам.

Уголовный кодекс не защищает

Кого-то из детей-“китов” удается спасти. На днях в Красноярске стало известно о третьей за две недели школьнице, которую в последний момент удержали от суицида – знакомый девочки анонимно позвонил директору школы. До этого учителя заметили порезы на руках учениц во время профилактической беседы. Двух подростков из Подмосковья от рокового шага удержали полицейские, к которым обратились волонтеры из Краснодарского края, которые ведут в Сети борьбу с организаторами “групп смерти”. В Омске мама девятиклассницы помогла спасти двух 13-летних девочек, заметив странный символ, нацарапанный у дочери на руке.

В начале недели сенатор Елена Мизулина сообщила, что намерена обратить внимание генпрокурора РФ Юрия Чайки на активизировавшиеся в соцсетях суицидальные группы для подростков. А депутат Госдумы Ирина Яровая предложила законопроект, вводящий уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к суициду.

В нынешнем Уголовном кодексе уже есть статья “доведение до самоубийства”, однако с тем, кто ведет “синих китов” к гибели, она не работает, поясняет BFM.

Интернет создает совершенно новые условия, когда можно действовать не угрозами и унижениями, а влиять на доверчивую психику ребенка исподволь. Новым законопроектом предлагается не только наказывать на склонение к самоубийству (как посредством суицидальных игр, так и вовлечением в опасные забавы вроде зацепинга), но и обязать Роскомнадзор сообщать о выявленном подозрительном контенте полицейским.

Кричит о помощи, но втягивает в опасность других

Пока Госдума обсуждает нововведение, соцсети и различные интернет-ресурсы, столкнувшиеся к валом запросов по хэштегам суицидальных игр, принимают меры самостоятельно. Блокируют группы, удаляют подозрительный контент. Проект The Question, например, перенаправляет все переходы на сайт по ключевым словам на страницу, указаны телефоны людей, которым можно позвонить и поговорить в трудной ситуации.

“Всем интересно про синих китов? У нас есть про них очень поучительная история: 10 февраля 2017 года в Новой Зеландии выбросились на берег 400 синих китов. Большинство из них погибли. Никто точно не знает, почему это произошло, однако экологи говорят, что сработал парадоксальный механизм: когда что-то случается с одним или несколькими китами, они издают сигнал бедствия – и остальные приходят к ним на выручку. В итоге, если заболевший дельфин или кит оказался на мелководье, за ним туда же последовали и его сородичи. Так и в “группах смерти”: кто-то кричит о помощи, но вместо того, чтобы быть спасенным, он нечаянно затягивает в опасность других”, – пишут авторы проекта, обращаясь к подросткам и предлагая им свою помощь.

Не порвать связь с бунтущим ребенком Священник, директор Православной Свято-Петровский школы Андрей Постернак: К сожалению, не существует волшебной палочки, которая позволила бы мгновенно решать наши проблемы, особенно когда это касается подростков, которые вошли в непростой возраст и обречены на непонимание и противоречия в отношениях с родителями. Думаю, эта проблема вообще не может быть решена быстро и, как правило, решается долго, неумело и плохо. Отношения налаживаются, когда подростки взрослеют и переосмысливают ситуацию, но пережитое остается для них если не травмой, то серьезным переживанием, которое накладывает отпечаток на всю жизнь. На мой взгляд, конфликты подростков и родителей закладываются в детстве, и раннем отрочестве, если не во младенчестве, когда родители не замечают, что утратили контакт с детьми. Причин тому может быть множество, но то, что было незаметным в маленьком ребенке, со страшной силой проявляет себя, когда подростки начинают сознавать себя взрослыми, сохраняя еще детский менталитет. В этой ситуации для родителей самое главное – не порвать любую слабую ниточку, сохраняющую еще связь с бунтующим ребенком, понимая, что ради этого чем-то придется жертвовать (школой, обучением ребенка, кругом общения), так как безболезненно для духовной жизни такого рода конфликты пройти не могут.

Вера Тихонова