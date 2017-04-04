Губернатор Петербурга: нужен единый знак памяти жертвам терактов

4 апреля. ПРАВМИР. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выразил мнение, что в городе может появиться единый мемориал в память о жертвах терактов, аварий, катастроф.

«Мое глубокое убеждение, что необходимо в городе установить памятный знак всем жертвам терактов, аварий, катастроф, где люди могли бы чтить память жертв чрезвычайных ситуаций», – цитирует Полтавченко Интерфакс.

«Я считаю, что не надо ставить памятные знаки везде, где произошли такие события (как это делают на шоссе в месте ДТП с летальным исходом)», – сказал глава города.

Он выразил благодарность за проявленную солидарность в условиях чрезвычайной ситуации.

Теракт в петербургском метро произошел в понедельник, 3 апреля, около 14:40 на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате взрыва погибли 14 человек, около 50 пострадали.