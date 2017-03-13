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Губернатор Петербурга, представители Минкульта и Церкви вызваны в суд по делу о передаче Исаакиевского собора

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13 марта. ПРАВМИР. Смольнинский районный суд Петербурга привлек Георгия Полтавченко в качестве заинтересованного лица по делу о передаче Исаакиевского собора Церкви.
Губернатор Петербурга, представители Минкульта и Церкви вызваны в суд по делу о передаче Исаакиевского собора

Кроме него в суд вызваны представители Московского патриархата, Минкультуры, комитет культуры Петербурга, ГМЗ «Исаакиевский собор», сообщает петербургское интернет-издание «Фонтанка.ру».

В ходе заседания представительница комитета имущественных отношений сообщила, что подписанное в декабре 2016 года распоряжение о передаче собора Церкви не означает, что собор будет передан.

Процесс отложен до 17 апреля, чтобы стороны ознакомились с материалами дела.

Истцами по делу выступают депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и трое местных жителей. Истец – комитет имущественных отношений Петербурга.

Судья по делу – Татьяна Матусяк. В Петербурге она известна по рассмотрению дела о демонтаже мемориальных досок Карлу Маннергейму и Александру Колчаку. Иск о признании незаконной установки доски Маннергейму и ее демонтаже она отклонила, а установку доски Колчака признала незаконной и постановила ее снять.

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