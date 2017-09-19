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Херсонская епархия окажет помощь пострадавшим в крупном пожаре

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19 сентября. ПРАВМИР. Херсонская епархия соболезнует жителям города, пострадавшим в крупном пожаре в ночь на 19 сентября.
Херсонская епархия окажет помощь пострадавшим в крупном пожаре

В ночь на вторник в Херсоне сгорели 11 квартир жилого дома. В результате пожара трагически погибли 25-летняя Елена и ее дети Сергей (8 лет), Виктория (5 лет) и Вероника (1 год). Их отец получил 90% ожогов и был госпитализирован.

Также во время пожара получили травмы жительница дома и спасатель, которые также попали в больницу. Без крыши над головой осталось около 25 жителей дома.

В связи с пожаром в Херсоне объявлен двухдневный траур.

«Херсонская епархия выражает глубокое соболезнование и молится о пострадавших в этой трагедии. Епархиальный Отдел по делам семьи в настоящее время занимается сбором вещей и продуктов питания для пострадавших. В ночь с 19 на 20 сентября в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона будет совершена заупокойная Божественная литургия о погибших», – говорится в сообщении епархии.

Пострадавшие жильцы на настоящий момент поселены по адресу: г. Херсон, ул. Комкова, 76в. «Желающие помочь, могут оказать помощь непосредственно по этому адресу или обратиться в Херсонское епархиальное управление», – отметили в епархии.

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