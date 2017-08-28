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Храм чуть не сгорел в тюменском селе

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28 августа. ПРАВМИР. В ночь на понедельник в селе Нижняя Тавда, что находится в 86 километрах от Тюмени, загорелся Храм Святой Троицы.
Храм чуть не сгорел в тюменском селе
Фото: 72.ru

«Сообщение о возгорании одного из строений церкви поступило в 00:45. На месте работали шесть единиц спецтехники и десять человек личного состава. Во время прибытия пожарной службы огонь повредил внутреннюю отделку здания на площади три квадратных метра», – сообщает 72.ru со ссылкой на начальника пресс-службы ведомства Сергея Юсько.

По предварительной версии, пожар начался из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

Храм в селе действует с 18 века. В 1906 году здесь построили каменную церковь, но в советские годы она была разрушена и воссоздана в 2000 году. А в 2007 году в селе построили новый каменный храм.

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