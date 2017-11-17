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Христианские лидеры Австралии разочарованы вероятной легализацией однополых браков в своей стране

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17 ноября. ПРАВМИР.  Христианские лидеры Австралии разочарованы в результата опроса, который может привести к появлению законопроекта о легализации однополых брака
Христианские лидеры Австралии разочарованы вероятной легализацией однополых браков в своей стране
Фото: worldmagik.ru

По данным недавнего опроса, 61,6% австралийцев выступает за легализацию однополых браков. Об этом со ссылкой на Christian Today сообщает «Благофест-инфо». Католический архиепископ Сиднейский Энтони Фишер в связи с этим отметил, что он «глубоко разочарован тем, что, по всей видимости, вскоре появится закон, нацеленный на дальнейшее разрушение институтов брака и семьи в Австралии».

Католическая Церковь «продолжает рассматривать брак как особый союз между женщиной и мужчиной, который позволят рожать и воспитывать детей» поддержал Энтони Фишера и председатель Австралийской конференции католических епископов Денис Харт.

«Изменения в гражданском законодательстве не меняют католического понимания природы брака», – добавил Денис Харт.

В свою очередь англиканский архиепископ Сиднейский Гленн Дэвис заявил о необходимости закона «свободы слова, совести и веры для христиан и других людей, которые не принимают однополые браки».

«Парламент имеет полное право узаконить однополые браки  в соответствии с волей народа, однако это не означает, что я изменю свои взгляды. Я продолжу учить, что, в соответствии с замыслом Бога, брак является союзом между мужчиной и женщиной. Но я признаю, что как только парламент примет эти законы, такое восприятие брака перестанет быть законом в стране», –заявил англиканский иерарх.

Результаты национального опроса об отношении жителей Австралии к легализации однополый браков были опубликованы 14 ноября на сайте Australian Bureau of Statistics (ABS).  Участие  в нем приняли 12,7 млн австралийцев. Инициативу легализации однополых союзов поддержали 61,6% опрошенных, 38,4% высказались против.

Как сообщают СМИ, результат опроса должен привести к рассмотрению соответствующего законопроекта в парламенте. Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл пообещал, что принятие  такого законопроекта возможно уже к концу 2018 года.

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