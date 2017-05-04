Как сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, также принято решение избрать иеромонаха Серафима епископом Люберецким, викарием Патриарха Московского и всея Руси.
Иеромонах Серафим (Амельченков) возглавил Синодальный отдел по делам молодежи
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Если в какой-то момент среди монахов не окажется ни одного грешника, то это будет означать, что…
Она, по сути, кричала: я – не такая, как вы! Это так естественно в двадцать лет.
В программе "Точка опоры" на телеканале "Спас" ведущий - журналист и психолог Антон Курилович и его…