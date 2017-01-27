Инспектор ДПС спас из Москвы-реки тонущую в авто девушку

27 января. ПРАВМИР. В Москве инспектор ДПС спас девушку из автомобиля, который упал в Москву-реку в центре столицы.

Инцидент произошел на Ростовской набережной (Хамовники) накануне вечером. После ДТП в реке оказался автомобиль Subaru Forester, зарегистрированный в Рязанской области. За рулем иномарки находилась девушка, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Как только инспекторы ДПС прибыли на место происшествия, один из них сообщил об инциденте в оперативные службы города. Не дожидаясь приезда спасателей, полицейский прыгнул в воду и вытащил женщину из машины.

Спасенную женщину передали сотрудникам скорой помощи, а полицейского госпитализировали с общим переохлаждением и отморожением обеих кистей рук.

Руководство МВД России готовит представление о награждении государственной наградой капитана полиции Алексея Коняева за спасение женщины-водителя из тонущего автомобиля.