Исаакиевский собор передадут РПЦ в 2019 году

12 января. ПРАВМИР. Исаакиевский собор в Петербурге должны передать Русской православной церкви не позднее первой половины 2019 года.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на распоряжение городского комитета имущественных отношений. Документ датирован 30 декабря 2016 года.

В срок до 1 марта 2017 года Смольный и бюджетное учреждение «Государственный музей-памятник “Исаакиевский собор”» определят «возможность изъятия объекта из оперативного управления учреждения без предоставления взамен учреждению обеспечивающих его деятельность помещений».

Следующим этапом, до 30 декабря 2018 года, ГМП «Исаакиевский собор» должен будет передать Московскому патриархату в пользование музейные предметы и коллекции, входящие в состав Музейного фонда РФ.

Затем в срок до 1 марта 2019 года должно быть прекращено право оперативного управления Исаакиевским собором со стороны бюджетного учреждения.

Исаакиевский собор передается в безвозмездное пользование РПЦ на срок 49 лет.

С подробным планом мероприятий по передаче собора Церкви можно ознакомиться на сайте комитета по следующей ссылке.