Изменена структура комиссий Межсоборного присутствия

Соответствующее решение принято в ходе заседания 30 января под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «в связи с дискуссией, состоявшейся на пленуме Межсоборного присутствия 23 и 24 января 2017 года».
Отныне этот совещательный орган Русской Православной Церкви включает в себя не тринадцать, а семь комиссий.
Наиболее многочисленной стала комиссия по богословию и богословскому образованию — в ней 48 человек. Самой малочисленной является комиссия по богослужению и церковному искусству — всего 15 человек.
Комиссия поручено инициировать публичные обсуждения по темам, закрепленным в повестке дня совещательного органа. «Планируется увеличение числа дискуссионных мероприятий — как экспертных семинаров, так и научных конференций в Москве и в регионах», – сообщает Патриархия.
Список комиссий:
Комиссия по богословию и богословскому образованию рассматривает темы, связанные с богословием, богословским и теологическим образованием, отношениями с инославными христианами и иноверными (председатель — митрополит Волоколамский Иларион; секретарь — протоиерей Максим Козлов).
Комиссия по осуществлению соборности и по церковному управлению изучает темы, касающиеся реализации механизмов соборности в Церкви, церковного управления на высшем, епархиальном, благочинническом и приходском уровне, приходской пастырской и богослужебной практики (председатель — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; секретарь — протоиерей Олег Корытко).
Комиссия по церковному праву изучает темы церковного права, а также преодоления и профилактики расколов (председатель — архиепископ Берлинский и Германский Марк; секретарь — протоиерей Александр Задорнов).
Комиссия по богослужению и церковному искусству исследует темы литургического предания, богослужебного устава, церковного искусства, в том числе пение, иконопись, архитектура, других видов церковного искусства (председатель — митрополит Рязанский и Михайловский Марк; секретарь — протоиерей Георгий Крылов).
Комиссия по церковному просвещению и диаконии рассматривает темы, посвященные катехизации, миссии, работе с молодежью, религиозному образованию и деятельности воскресных школ, церковному социальному и благотворительному служению (председатель — митрополит Минский и Заславский Павел; секретарь — Маргарита Борисовна Нелюбова).
Комиссия по организации жизни монастырей и монашества продолжит изучение тем, затрагивающих монастыри и монашество (председатель — митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; секретарь — игумения София (Силина).