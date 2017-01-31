Изменена структура комиссий Межсоборного присутствия

31 января. ПРАВМИР. Президиум Межсоборного присутствия принял решение изменить структуру комиссий, сообщает сайт Московской Патриархии.

Соответствующее решение принято в ходе заседания 30 января под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «в связи с дискуссией, состоявшейся на пленуме Межсоборного присутствия 23 и 24 января 2017 года».

Отныне этот совещательный орган Русской Православной Церкви включает в себя не тринадцать, а семь комиссий.

Наиболее многочисленной стала комиссия по богословию и богословскому образованию — в ней 48 человек. Самой малочисленной является комиссия по богослужению и церковному искусству — всего 15 человек.

Комиссия поручено инициировать публичные обсуждения по темам, закрепленным в повестке дня совещательного органа. «Планируется увеличение числа дискуссионных мероприятий — как экспертных семинаров, так и научных конференций в Москве и в регионах», – сообщает Патриархия.