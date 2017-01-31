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Изменена структура комиссий Межсоборного присутствия

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31 января. ПРАВМИР. Президиум Межсоборного присутствия принял решение изменить структуру комиссий, сообщает сайт Московской Патриархии.
Изменена структура комиссий Межсоборного присутствия
Фото: Московская патриархия

Соответствующее решение принято в ходе заседания 30 января под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «в связи с дискуссией, состоявшейся на пленуме Межсоборного присутствия 23 и 24 января 2017 года».

Отныне этот совещательный орган Русской Православной Церкви включает в себя не тринадцать, а семь комиссий.

Наиболее многочисленной стала комиссия по богословию и богословскому образованию — в ней 48 человек. Самой малочисленной является комиссия по богослужению и церковному искусству — всего 15 человек.

Комиссия поручено инициировать публичные обсуждения по темам, закрепленным в повестке дня совещательного органа. «Планируется увеличение числа дискуссионных мероприятий — как экспертных семинаров, так и научных конференций в Москве и в регионах», – сообщает Патриархия.

Список комиссий:

Комиссия по богословию и богословскому образованию рассматривает темы, связанные с богословием, богословским и теологическим образованием, отношениями с инославными христианами и иноверными (председатель — митрополит Волоколамский Иларион; секретарь — протоиерей Максим Козлов).

Комиссия по осуществлению соборности и по церковному управлению изучает темы, касающиеся реализации механизмов соборности в Церкви, церковного управления на высшем, епархиальном, благочинническом и приходском уровне, приходской пастырской и богослужебной практики (председатель — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; секретарь — протоиерей Олег Корытко).

Комиссия по церковному праву изучает темы церковного права, а также преодоления и профилактики расколов (председатель — архиепископ Берлинский и Германский Марк; секретарь — протоиерей Александр Задорнов).

Комиссия по богослужению и церковному искусству исследует темы литургического предания, богослужебного устава, церковного искусства, в том числе пение, иконопись, архитектура, других видов церковного искусства (председатель — митрополит Рязанский и Михайловский Марк; секретарь — протоиерей Георгий Крылов).

Комиссия по церковному просвещению и диаконии рассматривает темы, посвященные катехизации, миссии, работе с молодежью, религиозному образованию и деятельности воскресных школ, церковному социальному и благотворительному служению (председатель — митрополит Минский и Заславский Павел; секретарь — Маргарита Борисовна Нелюбова).

Комиссия по организации жизни монастырей и монашества продолжит изучение тем, затрагивающих монастыри и монашество (председатель — митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; секретарь — игумения София (Силина).

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