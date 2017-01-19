Изъятые из московской семьи дети рассказали о побоях со стороны отцы

19 января. ПРАВМИР. Приемные дети, изъятые из семьи в Зеленограде, рассказали о неоднократных побоях со стороны отца. Власти инициируют их изъятие из семьи. Кроме того, возбуждено уголовное дело.

«Большинство детей подтвердили экспертам установившуюся в семье практику телесных наказаний со стороны отца, которые производились неоднократно и в присутствии мамы. Со слов 11-летней девочки, еду для всей семьи готовила она, в то время как мама готовила только для себя», – цитирует Интерфакс сообщение уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова, в свою очередь, сообщила информацию о возбуждении уголовного дела по статье 116 «побои».

Она добавила, что дети сами говорили о том, что им лучше остаться в детском доме, потому что там «воспитатели добрые». Отца никто из детей не называл папа, все боялись его.

В этой связи глава департамента труда и социальной защиты Москвы Владимир Петросян сообщил, что столичные власти намерены лишить жительницу Зеленограда опеки.

Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы семьи, написал в Facebook о многочисленных процессуальных нарушениях в деле. «Все, уже, вероятно, видели или скоро увидят новость о том, что с нашими подзащитными расторгают договор об опеке на 8 детей. Мы тоже видели эту новость. К сожалению, только новость и видели. Департамент соцзащиты, Петросян и прочие задействованные в деле чиновники почему-то предпочитают общаться с нами через СМИ», – написал Павлов.

«Если руководитель департамента соцзащиты Владимир Петросян соизволит хоть на секунду оторваться от эфиров Лайф.ру и поговорить с родителями и адвокатом, возможно, ему станет понятно, что в этом деле чиновники умудрились разгласить медицинскую и личную тайну, персональные данные и еще черт знает что», – считает адвокат.

Ранее сообщалось, что из приемной семьи в Москве были временно изъяты 10 детей, из них восемь ВИЧ-инфицированных помещены в больницу. Это произошло после того, как в детском саду на теле одного из детей обнаружили синяки.