Кадыров: Мои дочери не снимут хиджаб в школе

26 января. ПРАВМИР. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление министра образования России Ольги Васильевой по поводу ношения религиозной атрибутики в школах.

«Платок не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки. Васильева вправе высказывать свое «личное убеждение», но оно остается ее мнением и не принимает силу закона. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают», – написал в инстаграме Кадыров.

«Убежден, что тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы. Наркомания, пьянство, преступность, систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей… Вот что должно беспокоить всех, кто воюет с хиджабами. Изучите роль Ислама в развитии мировой науки. Химия, физика, математика, астрономия, медицина, география, философия, агротехника, лингвистика… Заслуги Ислама в этих сферах известны всему миру», – написал Кадыров.

Также он отметил, что вопреки заявлению Васильевой, Конституционный суд не рассматривал вопрос о ношении хиджаба в школе и решение по нему не принимал

Накануне глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что истинно верующие люди не стараются подчеркнуть свое отношение к вере с помощью атрибутики, напомнив о светском характере образования в России.

«Несколько лет назад конституционный суд принял решение о том, что хиджабам, как подчеркивающим национальную принадлежность, не место в школе. Поэтому я считаю, что этот вопрос был решен конституционным судом несколько лет назад»”, — добавила Васильева.

В 2015 году Верховный суд РФ признал законным запрет носить хиджабы в школах Мордовии.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что нет ничего хорошего в ношении хиджабов в образовательных учреждениях: по его словам, такой традиции в России, даже в мусульманских регионах, никогда не было.