Как мне помог Николай Чудотворец (Рассказы читателей)

В чем помогает Николай Чудотворец? В этой статье мы публикуем реальные истории читателей, которые испытали на себе чудеса святого.

В чем помогает Николай Чудотворец? 22 мая – день памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Великий в своем стоянии перед Богом, в защите за мир, за всех, кто к нему обращается, святитель не оставляет нас и сегодня. У многих, если не у каждого из нас, есть личный опыт обращения к святому Николаю в нуждах и скорбях и получения его молитвенной помощи и заступничества. Своими историями делятся читатели «Правмира».

В гостях у Николая Чудотворца

Январь 2007 года. Я неожиданно заболела пневмонией. Нет сил подняться с постели. Мне плохо… Негромко включен телевизор. Я ощущаю: идет сериал. Бесконечные диалоги стучат по моему телу: тук-тук, бум-бум. Неприятно… А вот, кажется, начался советский художественный фильм. Музыка из кинофильма теплой волной окутывает меня, подхватывает, и я плыву, плыву… Засыпаю…

Сквозь дремоту слышу рассказ о Николае Чудотворце. Для меня это почти родной святой. Я его знаю с детства от мамы. Дома у нас всегда на полке в углу среди других старинных икон стояла красивая большая икона в окладе святителя Николая.

Я открываю глаза. Показывают Италию, город Бари. И что я слышу?! Оказывается, сохранились мощи святого! Этого я не знала. Мамы нет уже почти 4 года. А в тот момент мне захотелось побежать к ней и закричать: «Мама, представляешь, Николай Чудотворец – в Италии!»

Закончился фильм. Я лежу. Врачи ставят диагноз: чуть ли не распад легких. Что меня ждет? Я думаю: «Как хорошо бы выздороветь и съездить к Николаю Чудотворцу!»

2 апреля 2007 года. У меня настоящий юбилей – 50 лет. Приехал брат Коля и подарил букет белых роз и красивый бирюзовый платок из натурального шелка. Я его накинула на плечи и объявила: «В этом платке я буду у Николая Чудотворца!» Никто всерьез мои слова не воспринял.

22 мая 2007 года. Я – в Бари на праздничной литургии в базилике у святителя Николая Чудотворца! В этот день к любимому святому со всего мира приехали тысячи людей. Мне и моим новым подругам посчастливилось на службе стоять близко к мощам. А рядом с нами величественно, торжественно пел хор Московского Данилова монастыря!

По милости Божией получила я и святое Причастие!

И еще такое чудо явил мне святой угодник в своем храме в этот день. Перед поездкой я читала книгу о житии Николая Мирликийского. Из нее я узнала о недостающей колонне при строительстве базилики. По преданию, эту колонну достал из моря сам святой. «Как бы хорошо увидеть эту колонну», – размышляла я. Находясь в церкви, я смотрела на колонны. Которая из них?

Повернулась назад и увидела колонну, обнесенную толстой чугунной решеткой. Люди протягивали руки сквозь решетку и дотрагивались до неровной поверхности. Надо сфотографировать! Навела цифровой фотоаппарат, нажала кнопку, чтобы предварительно зафиксировать изображение… И, о чудо! На колонне высветился лик святителя Николая! Сфотографировала, но на кадре лик не запечатлелся.

P.S. Подходит к концу 2013 год. До сих пор я не перестаю удивляться той поездке. Я долго болела. У меня не было ни денег, ни загранпаспорта. Я не представляла, как ехать. Наивная, я даже думала, что главное – это прилететь в Италию, а уж там я как-нибудь доберусь до Бари. Без элементарного знания языка, в т.ч. английского! Но все сложилось удивительным образом. Из Перми ехала паломническая группа, оставалось одно место. В поездке я приобрела замечательных подруг.

В этот же год мы с мужем в квартире подключили газ.

Я удачно поменяла работу. На прежней работе меня поедом ели. Но вопреки всему, благодаря заступничеству святого угодника Божия Николая Чудотворца, 19 декабря (!) я смогла успешно защититься на высшую квалификационную категорию педагога-психолога.

Главное же чудо – это рождение моего внучка. В средине мая 2009 года мы с семьей ездили в село Кольцово Пермского края. Были на службе в храме. Молились перед чудотворной иконой святителя Николая. И 11 февраля у нас появился долгожданный малыш!

Слава Богу! Святой угодник Божий Николай Чудотворец, моли Бога о нас!

Лариса Гилёва

Ни разу не подвел!

Хочу поделиться с вами своими историями помощи Николая Угодника. А помогает он всегда – и в повседневности, и в критических ситуациях. На ум приходит, наверное, самая главная его помощь, когда я рожала дочку. Мне потом врачи так и сказали – что я первая, кто так неистово в почти бессознательном состоянии молилась Николаю Угоднику. Я верю, что в ту ночь мне помог и Николай Угодник, и врачи.

Уже потом, когда мы с доченькой Кристиной приехали домой, я повесила большую икону напротив ее кроватки, а дочка почти с первых дней начала реагировать на нее – агукала, улыбалась. Сейчас ей 3,5 годика и она его зовет «дедулей».

Я все время к нему обращаюсь за помощью… Даже в бытовых проблемах, если что-то не могу найти, попрошу – и нахожу. Или мне нужно выйти на улицу (мы живем в своем доме), за дочку волнуюсь – прошу его приглядеть за ней и ухожу, не переживая. Ни разу не подвел! Когда болеем, когда проблемы – прошу, и все проходит гладко. А иногда наоборот – прошу что-то, и ни с того ни с сего начинаются препятствия. Раньше я упорно продолжала не следовать знакам, а просила и поступала по-своему, но в итоге ни к чему хорошему это не приводило.

Алла Глущенко

Рассказ студента

В своей жизни я не раз замечал помощь святителя Николая. Наверное, эти случаи нельзя назвать великими, но для меня они были явной помощью свыше, помощью святителя Николая. Я учусь в другом городе, и учеба достаточно сложная. На первом курсе у нас был зачет по физике, которая давалась мне очень тяжело, и в хорошем результате на этом зачете я очень сомневался. А зачет выпадал как раз на 19 декабря.

Перед университетом у нас есть часовенка, куда я отправился перед сдачей зачета. Купил свечку и очень просил святителя Николая помочь мне и моему другу (он не крещеный) справиться со всеми заданиями. После часовни сразу пошел на зачет.

Нам раздали задания, и вот мы с другом поднимаем наши билеты и видим, что нам достались такие же задачи, какие мы разбирали на паре, и так случилось только с нами. Остальные ребята долго мучились со своими заданиями, которые были не такими простыми, как им хотелось бы. Наверное, это нельзя назвать каким-то великим событием, но для меня это было явное чудо милости Божией молитвами святителя Николая! Сегодня у меня снова контрольная, и снова я пойду в храм просить святого предстательства угодника!

Павел Пушкарев

Обретение родных

Моя история – совсем свежая. Не прошло и четырех месяцев с тех пор, как я побывала у мощей святого Николая в городе Бари в Италии, а помощь по молитве к святому угоднику Божию уже пришла.

Начну с того, что туристическая поездка в Италию планировалась сильно заранее, и согласие на поездку нужно было дать 18 или 19 декабря прошлого года. Я сочла, что это хороший знак, ибо уже тогда знала о планируемом посещении мощей свт. Николая, и дала предварительное согласие. Потом еще несколько месяцев колебалась, так как были и другие варианты проведения отпуска, но в итоге по совету священника, у которого обычно исповедуюсь, согласилась окончательно. И как же это было правильно!

Италия совершенно прекрасна! За две с половиной недели, что мы колесили по этой удивительной стране, я получила настоящее удовольствие.

Но встреча со святым Николаем в Бари стоит особняком среди всех событий и впечатлений. Именно встреча. И разговор. Очень длинный и обстоятельный.

Я верила уже тогда, что это не просто мой мысленный монолог, что ответ обязательно будет. И он не заставил себя ждать. Я “накопила” много вопросов и просьб к великому угоднику Божию, и как минимум на несколько уже получила помощь. Но сейчас хочу рассказать о другом.

Мои родители расстались, когда мне было полтора года, с тех пор отца я больше не видела. Знала, что он существует, что есть родственники с его стороны, что они живут в Азербайджане, видела фотографии. Это все. Желание найти отца и его родных было всегда, но только ближе к 30 годам я решилась на поиски.

За два с половиной года я испробовала много разных способов узнать хоть какую-то информацию. Я искала через паспортный стол, через азербайджанскую диаспору, рассылала информацию на поисковые сайты, но…. ничего. И святого Николая просила в том числе и о том, что если это полезно для меня, если это Богу угодно, пусть же хоть что-то уже произойдет, появится какая-то весточка.

Я вернулась в Россию в начале сентября, а 18 октября получила письмо с азербайджанского телевидения о том, что они могут помочь мне в поисках. 26 ноября мне позвонил двоюродный брат по отцу, купил мне билеты на самолет, и 5 декабря я уже летела в Баку знакомиться с новыми родственниками. Они догадывались о моем существовании, но не имели никакой точной информации и тоже собирались начать поиски. Новость о моем появлении разнеслась по многочисленной родне со скоростью молнии! Сколько счастливых слез, сколько радости, смеха нам всем принесла эта встреча! Я познакомилась со своим младшим братом по отцу, мы полюбили друг друга сразу. И ведь я всегда мечтала иметь братика! Отец умер двенадцать лет назад. Теперь я об этом знаю. И могу хотя бы молиться о нем…

Я провела в Азербайджане четыре дня, и это было прекрасное время. Расставались со слезами на глазах, теперь созваниваемся, переписываемся каждый день. Это ли не чудо? Для меня и моих близких – самое настоящее чудо. И я от всей души благодарю святого Николая за его молитвы обо мне!

Ольга Павлова

Успела!

У меня на руках несколько лет был больной отец, тоже Николай, кстати. Прожил он почти до 92 лет, но последние года три был не очень. Состояние ухудшалось, было подозрение на воспаление легких, он слег. Очень трудно было договориться о лечении, не подпускал врачей, слышать ничего не хотел о госпитале (он ветеран ВОВ). Было трудно, одна надежда – на Спасителя и Матерь Божию, к которым я и обращалась молитвенно. И вдруг раздался звонок от священника, отца Николая, ранее мне незнакомого: “Мне дали ваш телефон, сказали, что нужна поддержка”.

Соборовали мы отца, причастили. И все начало устраиваться: появилась помощь, оформили сестринский уход, врачи скорой приезжали один лучше другого, и совместными усилиями мы положили его в хорошую больницу, в отдельную палату с индивидуальным уходом медсестры. Последний месяц жизни он провел в прогулках в больничном парке, с сиделкой и детьми. Но годы брали свое…

Попал в реанимацию. Мне на работу позвонил добрый человек: отца из реанимации вернули в палату, он плох, а сиделки нет. Пока добиралась к нему на метро, молилась свт. Николаю: «Помоги, молю тебя, только бы не опоздать!»

Отец меня дождался. Узнал, улыбнулся, протянул руку, выпил чаю, и через пару часов мирно ушел.

Как будто бы все просто. Но если бы я не успела – терзалась бы бесконечно. Лишь помощью Божьей и Его святителей и у меня на душе – свет.

Алевтина Панкова

Спасение от смерти

Святой Николай Чудотворец спас нашего отца. 19 декабря 1983 года наш папа пошел в гараж ставить машину. Ему было тогда 35 лет, у него было двое детей: сын 7 лет и дочь 4 лет.

Папа осматривал машину при закрытых дверях гаража (выдался морозный день). Двигатель машины работал, выхлопные газы не имели выхода на улицу. Отец отравился так, что несколько раз терял сознание, лицо его почернело от повышенной концентрации выхлопного газа в воздухе. Он выполз из гаража на дорогу и опять потерял сознание.

Его подобрал случайно проезжавший мужчина, практически на руках перенес в свою машину и отвез в больницу.

Отец выжил, но врачи сказали, что еще чуть-чуть, и уже не спасли бы.

Просто повезло.

Но просто ли повезло? Мы верим, что 19 декабря отец спасся по молитвам св. Николая Чудотворца. Кстати, зовут нашего папу Валерий НИКОЛАЕВИЧ.

Елена Нагорная

Управил

Святитель Николай помогает постоянно, и счесть все его чудеса невозможно. Да и вряд ли мы их все замечаем. У меня в «арсенале» их много, но то, которое опишу – одно из самых ярких и показательных.

Дело было в апреле 2013 года, когда в Киеве пошел снег и шел несколько дней. Снега было столько, что по городу в прямом смысле слова было не пройти и не проехать… Ездили волонтеры на джипах и вытаскивали из сугробов малолитражки. В первую ночь были заблокированы все дороги, люди друг другу помогали и делились едой, чаем, остатками заряда на телефоне.

Я поздно вечером возвращалась из Флоровского монастыря. Дорога домой должна была занять около 50 минут – метро, затем маршрутное такси. Я всегда прошу святителя Николая управить дорогу домой. Понимая, что уже поздно, дорога сложная, и погода совсем не весенняя, еще крепче помолилась святителю.

Приехав на остановку маршрутного такси, поняла, что дело плохо… Из четырех полос дороги раскатаны только две – ровно посредине дороги, машины движутся со скоростью 20-30 километров в час. Естественно, никто из водителей не останавливается – уж очень тяжелая дорога. Снег идет. Людей на остановке практически нет, маршруток тоже… Кто-то идет пешком домой, но этот вариант я сразу отмела – уж очень много снега и поздно. Кто-то пытается поймать такси или попутку – тоже безуспешно. Стою. Жду. Замерзла. Начинаю закипать и мысленно говорю: “Ну как же так, я же святителя Николая просила дорогу управить! Хоть бы кто-то остановился и подвез!” Потом, уже “сбавив обороты”, говорю себе: «Ну вот почему кто-то должен останавливаться и тебя подвозить? С чего это вдруг?» Улыбаюсь. Проходит 3 минуты. И тут…

Очень медленно подъезжает такси, останавливается ровно напротив меня и двух рядом стоящих ребят, и водитель через опущенное стекло спокойно спрашивает: “На Русановку по пять гривен кого подвезти?”

Первая моя реакция, мысленная: “Нет, так не бывает…” Потом – «Ну как же не бывает, это же святитель Николай! Бывает!»

Почему я подумала, что “не бывает”? Во-первых, ни я, ни кто-либо рядом не останавливал машину – водитель именно САМ остановился и предложил подвезти. Во-вторых, для такого позднего маршрута цена была просто смешная. Обычно просят 25-30 гривен. Ребята – соседи по несчастью не поехали, а меня наш таксист отвез за 10 гривен, одну.

Татьяна, Киев

Три истории

Мы порой слепы ко множеству чудес, происходящих с нами ежедневно. Утреннее пробуждение, солнечный лучик на щеке ребенка, улыбка родного человека…Часто самые большие чудеса воспринимаются обыденно, даже черство. Иногда невольно я задаю себе вопрос: «А бывают ли вообще чудеса?» И тут же неведомо откуда приходит ответ: «Мое существование, биение моего сердца, вера в Бога – это самое большое чудо».

Даже в то время, когда моя семья не особо часто ходила в церковь, у нас всегда была икона святого Николая Чудотворца. Довольно трудно перечислить все те чудеса, которые произошли в моей жизни по молитве этого любимого святого. Особенно сейчас вспоминаются три случая чудесной помощи святого Николая.

Случай первый. Однажды мой хороший друг поехал по работе в Африку. Ехал он туда с коллегой на автомобиле. Волнуясь за его благополучную дорогу, я каждый день читала акафист святому Николаю. Практически целый месяц, не получая вестей от своего друга, я молилась о его здравии святому Николаю. По возвращении друг поведал мне, что чудом избежал аварии на дороге. Конечно, можно объяснить это счастливое обстоятельство спасения просто везением, но я уверена, что все так благополучно завершилось благодаря заступничеству святого Николая. С того случая я постоянно прибегаю к молитвенной защите святого Николая, когда сама, либо мои дорогие и близкие люди отправляются в путь.

Случай второй. В позапрошлом году, в праздник святого Николая я с грустью вспоминала дни детства, когда находила сладости и маленькие подарки в этот праздничный день. На душе было тоскливо. На улице мороз. Вдруг дверь в дом открывается и входит почтальон. В руках у него – огромная посылка от моего друга, со сладостями, книжкой, маленькими подарками… Конечно, суть любого праздника не в конфетах и подарках. Душа человека жаждет любви и внимания.

В тот зимний праздничный вечер я как-то еще раз ощутила присутствие святого Николая, который посредством доброты моего друга осветил мое сердце детской радостью!

Случай третий. В конце прошлого года я сильно простудилась. Все праздники провела с температурой и жутким кашлем. Таблетки только усугубляли мое состояние. Чудесным образом в нашу сельскую церковь святой мученицы Людмилы, княгини Чешской, привезли чудесный образ святого Николая. Мы с мамой пошли помолиться святому, к его образу. Там, у иконы, я всем сердцем молила о своем выздоровлении. У меня уже не было никаких моральных сил. Домой я принесла с собой маленькую икону святого Николая, платочек и масло, освященное на святых мощах. Перед сном я еще раз помолилась святому Николаю, приложила платочек к груди, помазала себя маслом. Утром с огромным удивлением я заметила, что мой кашель заметно ослабел, а вскоре и вовсе прекратился…

В такие моменты душа наполняется благодарностью, счастьем и осознанием того, как велика к нам, грешным, милость Господня! Жизнь всегда наполнена трудностями и всяческими испытаниями, но неизменным всегда остается одно – Бог есть. Бог есть любовь, которая все переносит и никогда не перестает, молится за нас устами святых. Слава Богу за все! Святый отче Николае, моли Бога за всех нас!

Дарья Сукач, Запорожская область

Помощник в увечьях

Почти десять лет назад со мной случилась совершенно замечательная история. Пока старшая дочка занималась английским языком, я должна была сходить в поликлинику с сыном, которому на тот момент исполнился год. Можно было доехать на транспорте или дворами пройти пешком. Правда, в этом случае часть дороги нужно было нести на руках ребенка, потому что быстро ходить он еще не умел. Чтобы не терять времени, я выбрала второй вариант. Подхватив малыша, я побежала, но споткнулась. Чтобы защитить сына, держала его так, чтобы он не пострадал, а сама упала, подвернув ногу. Убедившись, что с ребенком все в порядке, я, прихрамывая, продолжила свой путь, потом вернулась за дочкой и уже без сил добралась до дома, где нога распухла почти как у слона.

Стало понятно, что в ближайшее время я не смогу выходить из дома, а помочь с детьми было некому. В это время позвонила приятельница и сказала, что Николай Чудотворец – первый помощник в увечьях рук и ног… После чего были заказаны молебны. А на следующее утро у меня не было ни отека, ни малейшего напоминания о боли… Это был настоящий подарок!

Ольга Власова

Устройство на работу

Отслужив срочную службу, мой сын вернулся домой. За полтора года завод, где он работал, закрыли, и в родном поселке не осталось ни одного вакантного места для молодого человека. В течение четырех месяцев мы пытались найти ему работу. Искали в районном центре, но и там никуда не брали. Отчаяние было уже близко. Я серьезно опасалась, что он опустит руки и будет, как его сверстники, пить от неустроенности.

Пошла в храм, к Николаю Угоднику. Поставила свечу и сказала: «Помоги нам, без тебя мы не справимся, только твое чудесное заступничество поможет».

Через три дня из Москвы приехал знакомый. Он искал человека на работу в охрану…

С тех пор прошло уже пять лет, мой сын работает и живет в Москве. Недавно ему с семьей дали служебную квартиру, а на 19 декабря я собираюсь к нему в гости.

Святой Николае, спасибо тебе! Моли Бога о нас!

Юлия Суворова

Найденная машина

В сентябре этого года я был на отдыхе в Италии и узнал, что дома у меня угнали машину. Угонщики были мне известны, но их поиски не увенчались успехом в течение недели. Я как раз собрался в город Бари поклониться мощам св. Николая, и, думаю, заодно попрошу его помощи. Дорога до Бари с места моего отдыха была долгой (около 6 часов в одну сторону), но, несмотря на это, решил ехать.

Приехали, поклонились мощам, поучаствовали в православной службе, которая проводится по четвергам, помолились, попросил у св. Николая помочь в поисках машины и поехали обратно.

Сразу же по приезде в отель мне позвонили из дома и сказали, что угнанная машина нашлась, причем совершенно чудесным образом: домой принесли документы и ключи и указали место, где машина стоит (угонщики бросили ее с ключами и документами). Вот так св. Николай помог мне в сложной ситуации.

Слава Богу за все! Святителю отче Николае, моли Бога о нас!

Александр Клышев

«Добрая самарянка»

В 2008 году я устроилась на временную, но довольно хорошо оплачиваемую работу. Уже будучи беременной вторым ребенком. Работодатель оказался не шибко добросердечным и делал все, чтобы избавиться от “обузы” в виде такого сотрудника, как я – несмотря на то, что все возложенные на меня функции я выполняла. Он, когда меня принимал, еще не знал об этом обстоятельстве. А я не хотела терять возможность хотя бы несколько месяцев получать зарплату, да и нелишней она была на тот момент.

В один из дней босс отправил меня в командировку в Киев, на обучение. После обучения меня нагрузили двумя кипами буклетов, несмотря на мое положение – видать, были люди такого же плана, что мой непосредственный начальник. Когда я отправлялась в сторону вокзала, из-за этой кучи бумаги не захотела спускаться в метро, полагая, что проще будет добраться наземным транспортом. Но забыла о киевских пробках…

В общем, на перроне я “поцеловала” хвост уходящего поезда. Уехать в тот вечер в Николаев уже не представлялось возможным. Во всяком случае в кассе мне сказали, что билеты все проданы – ведь был разгар летнего сезона, и все стремились на юг. В отчаянии я направилась в сторону метро, рыдая горючими слезами – ночевать мне было негде, и я не представляла, что буду делать дальше.

Вдруг, откуда ни возьмись, из толпы появилась женщина, как мне показалось, немногим старше меня. Еще секунду назад, как и все, она бежала по своим делам с видом деловитого муравья – что меня всегда поражало в столичных жителях, так это их темп – и вот она уже заглядывает мне в глаза, держит за руку и спрашивает, что произошло, не обидел ли меня кто. Всхлипывая, я описываю ей свою глупую ситуацию. «Так это не беда».

Потом она заметила, что я в положении, сочувственно покачала головой и сказала: «Раз ты у нас путешественница, тебе к святому Николаю надо с молитвой обратиться».

Я не стала возражать, несмотря на то, что мой будущий муж почти убедил меня в том, что почитать иконы и святых – не очень соответствует главной концепции Евангелия. Мы вместе прочитали вслух «Отче наш», потом обратились за помощью к Николаю, и она, взяв меня за руку, повела обратно на вокзал.

Сначала мы получили отказ в кассе, потом пошли в милицию. Странно, правда? Мне бы никогда не пришло такое в голову. Ребята попались добрые, пошли с нами к поезду – какой-то крымский как раз должен был вот-вот отойти. Кондуктор постарше, как сейчас помню – мужик с усами, такой важный – никак не соглашался пускать меня, отправлял к начальнику поезда, а время подходило к отправлению. Но тут из соседнего вагона выглянул другой проводник и упрекнул старшего коллегу в том, что тот отказывает беременной женщине в помощи. «Нельзя, а то вещи мыши погрызут» – то ли шутя, то ли всерьез сказал парень и провел меня в свой вагон.

Оказалось, что до какого-то населенного пункта я могла ехать в купе, потом в другом вагоне появилось спальное место. А моя покровительница, имени которой я так и не узнала (спрашивала, но она так и не сказала – думаю, что это добрый ангел, явившийся мне во плоти), еще и бутерброд мне свой отдала, завернутый в целлофановый пакет. Он пришелся очень кстати…

Вот так, с помощью Божьей, с покровительством святого Николая и “доброй самарянки” я благополучно добралась до дома. Деньги, конечно, на проезд лишние потратила, но зато приобрела нечто несоизмеримо большее. Ведь все, что случается – к лучшему, и по воле Божьей.

Марина Кудинова

«Фома» нашелся

Случилось это в праздник Богоявления. Недалеко от работы зашла в ближайший храм, названный в честь Богоявления, чтоб помолиться и набрать святой воды. Набрала и поставила свою сумку и пакет с водой возле свечной лавки. Народу было много. После службы обнаружила, что вода стоит на месте, а сумки нет, Поднимаю глаза, а на стене фреска со святым Николаем Чудотворцем. Мысленно обратилась к нему: “Святой Николай Угодник, помоги найти мою сумку”. Покрутилась, повертелась, так и не нашла. Денег там не было, жалко было журнал библиотечный – “Фома”.

Через несколько дней звонит отец с работы и спрашивает о пропаже (он не знал). Оказалось, что недалеко от храма одна женщина обнаружила на снегу у своего подъезда мою выпотрошенную сумку и почти все, что было в ней. Там была и записная книжка, где она нашла номер телефона папы и сообщила ему о находке. Потом она мне сказала, что не обратила бы внимание, если бы не увидела тот самый журнал “Фома”. Она сказала, что сама работает в библиотеке, поэтому посочувствовала. Разве это не чудо? Я была в восторге от быстрой и такой удивительной помощи святого Николая Чудотворца. Слава Богу за всё!

Людмила Гришкова

Святой Николай в моей семье

«Хватит! Ну, нет, и не будет у тебя семьи. Тебе 33 года и ты одна. В жизни есть и другие интересы: друзья, работа, наука… Вот, хотела диссертацию написать – валяй! Руки-ноги целы, голова на месте – примись за дело, и оно, как всегда, выручит».

Так я решила в октябре 2001 года. Мечты, составления гороскопов и подобная им ерунда ни к чему не привели. Я даже впервые осознанно сходила туда, куда давно надо было пойти, и попросила Его святого, даже не Его самого… На коленях вспоминала слова Высоцкого: «Пошли мне, Господь, второго, чтоб не был так одинок». Ну, неужели я не заслужила… Я ведь не о богатом прошу, а просто о ПАРЕ, о семье…

Мы не хотим ждать, вот в чем дело! И пришлось заняться работой. Занималась вопросами влияния сети Интернет на… впрочем, подробности неинтересны. Я стала изучать данные в Интернете, улавливая закономерности. На одном из порталов требовалось разместить анкету. Изучая респондентов, я набрела на анкету, где профессией стояло «Хореограф».

Фото нет, конечно! Еще интересней: мы закончили одну школу! Ну, ну… Я не успела нагрубить – он написал письмо, встретив мои данные. Письмо было написано грамотным парнем, умевшим мыслить, а не питекантропом. И мне, пуганому воробушку, разочарованной, резкой, захотелось ответить… Так и напишем: я – резкая. И мне ничего не надо. Приключений не ищу. Внешность: руки, ноги, голова.

Он не испугался. Ответил так, как и подобает человеку с юмором и… с пониманием. Письмо за письмом… Прошли три недели виртуального знакомства. Он просил телефон. К тому моменту мы выяснили, что он – одноклассник моего брата. Но лица его я не помнила, и даже фото его не помогло.

И вот телефонный разговор. За свои 33 года я ни с кем в жизни не говорила с 10 вечера до 6 утра! Когда я рассказала девчонкам на работе, они ахнули и сказали, что это дело пахнет чем-то… Я отшутилась. И телефон продлил знакомство еще недели на три. А дальше он попросил о свидании и уроках компьютерного мастерства. Ну, а я попросила… кто догадается? Пятерка уходит к читателю – обучить меня танцевать.

Когда он пришел, мы, противные девчонки, рассматривали его из окна офиса. А он стоял очень по-мужски. Твердо и спокойно, не смотрел на часы. Ждал так, как будто ждал меня всю жизнь… И я пошла к нему навстречу.

Уже на Рождество он представил меня своей маме как невесту… Он не искал приключений, он хотел семью, детей… И свекровь благословила нас всего лишь через месяц…

Мы обвенчались, и торжественней события не было в моей жизни… У нас уже двое мальчишек. Мой супруг – замечательный муж и отец. Он не звезда экрана, его фото не размещает «Форбс», но мы съели не один пуд соли вместе. Как оказалось, я и он молились об одном и том же, и в одном храме, а и его мама молила Бога о хорошей жене для сына…

Я молилась перед иконой Николая Чудотворца, зная уже точно, что он поможет сразу и наверняка. Как и Господь, который все слышит, надо только просить о настоящем. А исполнится тогда, когда мы доверимся Ему целиком, отдадимся, как течению спокойной воды, Его воле – как дитя вкладывает свою ручонку в руку родителям, полностью доверяя им.

***

Когда были мы уже женаты, недолго, но уже ждали малыша, произошла вторая история.

Я преподавала, как и прежде, компьютерное мастерство в частном лицее. Супруг же, в попытках подработать к рождению ребенка, устроился на вторую работу, не слишком престижную, однако дававшую реальную добавку к нашему скудному бюджету. Это было как нельзя более кстати, так как до родов мне требовалась медицинская помощь, ставшая недавно платной, а занятия в лицее сократились. И вместо того, чтобы, как положено всем приличным молодоженам, спокойно ждать появления на свет такого вымоленного ребенка, нам приходилось судорожно изворачиваться, чтобы оплатить медицинские процедуры, обеспечить диетическое питание и собрать денег на роды, коляску, кроватку, одежду новорожденному… Помощи ждать было неоткуда, так что муж, без особой радости, но понимая необходимость, устроился на автомойку.

Две недели были полны предвкушения его зарплаты и прошли спокойно. А на третью оказалось, что закрылась школа танцев, где он мог преподавать вечерами. Это было очень грустное известие, но… Учитывая, что “в запасе” была автомойка, мы постарались смириться и жить, как жили, снова урезав бюджет.

А еще через несколько дней меня ожидал настоящий “апперкот левой”, выражаясь по-боксерски. Муж опаздывал с работы более чем на 2 часа, чего раньше не бывало, и я стала нервничать. Разумеется, хорошие мысли нас не посещают, когда близкие вдруг изменяют распорядок дня без предупреждения… “Что-то случилось… Встретил кого-то и пошел… погулять?” – это было первое, о чем подумалось. “Нет… Не может быть, он же знает, что волнуюсь! Пробка? Не отпустили с работы? Пошел помогать Вове (приятелю, который вечно попадал в истории)? Может, к маме пошел?” И тут, как по наитию, позвонила свекровь: «В общем, там такое дело… (сдавленным голосом и медленно, выбирая слова) У Олега случилось…» Тут уж я не выдержала. Уже почти крича в трубку, стоя на ногах и надевая обувь, наскоро соображая, что, наверное, бежать надо в больницу или полицию: “Что, что случилось?!” – “Он разбил чужую машину”.

Вот это да! Как можно разбить машину, не имея прав, не умея водить?! И первое, что на ум: “Он сам что? Как?? Жив, разбился?!”, а слезы уже заливают лицо… «Да с ним, кажется, нормально. Подробностей не знаю… Он идет домой».

Боже мой, почему не позвонил мне, а первой – маме? Что же там? Следующий час, пока супруг добирался до дома, я провела, бегая между телефоном, соседкой, кухней, где поставила чайник, и иконами, где просто смотрела на лики, даже не зная, о чем просить? Лишь бы жив и здоров, вот что главное, остальное – решим.

Он пришел просто убитый – бледный, испачканный, одежда кое-где порвана. Тихо открыв дверь, остановился на пороге. В глаза не смотрел, и веяло от него такой тоской, таким страхом и отчаянием!

Как выяснилось, ему поступил заказ на мытье “Волги”, подступиться к которой не мог из-за стоявшей неудобно “Лады”. Недолго думая, он взял ключи, полагая, что передвинуть машину с места на место несложно. Тем более Вова, тот самый, ему рассказывал, как заводить, как водить, в кино тоже все легко выглядит. Мужчина повел себя по-мужски решительно и спокойно, однако по-детски не подумал о последствиях… «Лада» зацепилась боком, снесла дверь «Волге», ударилась и сломала зеркало. Хозяин автомойки и хозяева машин договорились, что если виновник всего отремонтирует сломанное, то его простят и до суда не доведут. Слава Богу за все: и за скорби наши, и за радости! Однако работу муж потерял…

Одна мудрая и добрая дама говорила: «Когда с горем проведешь ночь, оно становится соседом». А русская поговорка гласит: «Утро вечера мудренее».

Я сказала мужу, что эту беду надо просто пережить, утром все станет понятней, легче, мысли разлягутся по своим полочкам и мы вместе что-нибудь придумаем. А пока накормила его и пожалела. Ну, к чему отчитывать большого мальчика, которому всегда хотелось «порулить», а возможности не было? Разве это что-то исправит?

Когда он убедился в моей, как теперь модно говорить, «толерантности», объяснил: «Я думал, меня уже и кормить-то не будут за такое! Ведь это я, мужик, должен зарабатывать, а сам теперь сяду на шею к беременной жене. И домой идти не хотелось, хоть в реку бросайся!»

Наутро, еле переставляя ноги, я потащилась на работу. Первых лекций не было, и мы с девочками сели в маленькой «учительской» комнатушке выпить по чашечке кофе-чаю, поговорить о жизни. Как на духу я выложила им все, что случилось у нас, попросив помощи. Они растерялись, но как одна сказали, что все самые «дорогие» часы будут моими, хотя они и так передавались мне, исходя из квалификации. Вот только… не было заказов. За время работы в лицее мы обучили компьютерной грамоте и отдельным особым программам более 15000 человек, среди наших заказчиков были крупные госпредприятия, но теперь наблюдался спад, как назло. Если и звонили, то только индивидуальные заказчики, и всех их коллеги уступали мне, стараясь поддержать.

Начался второй час, девочки разошлись по своим кабинетам. Я осталась сидеть в комнатушке, размышляя и упершись взглядом в стену напротив. А на стене этой мы обустроили нечто вроде молитвенного угла, где были вербочка, икона Спасителя, Богородицы Иверской и… Николая Чудотворца. И так он ласково глядел на меня, таким теплом светились его глаза, такой мягкой казалась борода!

Я вдруг подумала, что дедушку моего, которого я не застала, тоже звали Николаем, и рожден он был именно 19 декабря, в день поминовения Николая Мирликийского Чудотворца. О том, что он, получивший еще во времена царские отличное военное образование и имевший прекрасные перспективы, попал сначала в мясорубку Первой мировой, затем революции, как он был спасен своими же солдатами от ареста. Потом, как рассказывала мама, он был то часовщиком, то бухгалтером. Как во время Великой Отечественной ему предложили стать начальником госпиталя по снабжению, и как он поучал своих дочерей, мою маму и тетю, и жену: «Кто бы ни пришел к вам, что бы ни принесли вам, что бы ни сказали, что как будто я передал, или в подарок, или что это мой паек, запомните: не брать! Ни у кого, ничего! Это все будет то, что отнимают у раненых». И, как мама говорила, самым вкусным и шикарным блюдом ее детства была картошечка. Спелая, пахшая свежестью, и принес ее дедушка аж целый мешок со словами: «Это на все лето и осень». И как мама и тетя, тайком от отца, прокрадывались в госпиталь и развлекали раненых, исполняя разного рода художественные номера: то стихи вслух, то песни, то танцы. А те в награду давали девчонкам куски сахара. Вспомнила, как однажды дедушка зашел и застал своих дочерей в госпитале, уже получивших и грызущих свою награду. Как же он их разнес! Наорал на сестру-хозяйку, на врачей, на раненых – что им надо поправляться, а не кормить всех подряд своим пайком! И запретил маме и тетке ходить в госпиталь, чтоб не отбирали этот сахар.

И вдруг подумалось мне, что ведь святые живы, они рядом с нами, и что, наверное, святитель не напрасно напомнил мне о родных, переживших гораздо большие тяготы, нужду, голод, войны, и при этом не утративших доброты, понимания, тепла, любви и главного – веры в то, что все будет хорошо, что Господь поможет! Поможет, если попросить.

И стала я просить святителя Николая помочь нам справиться с бедой, укрепить мои силы и здоровье и послать мне и мужу честный заработок. В сумке у меня был молитвенник, и я впервые в жизни прочла акафист святителю Николаю. Даже не знала тогда, что на это нужны особые предварительные молитвы, что не в любой день… А потом как-то одухотворенно и спокойно села заполнять какие-то бумажки.

И вдруг звонок… Позвонили из очень крупной сбытовой компании и сообщили, что мы выиграли тендер на обучение 1500 их сотрудников, и что в следующие полгода мы обязаны это сделать!

А следом вернулась девочка, ходившая по поводу лицензии, и сообщила, что у меня просто невероятная удача: во-первых, нашу лицензию продлевают, а во-вторых, поступили несколько заказов непосредственно от знакомых нашего генерального, а значит, и оплачиваться будет вовремя, и программы очень сложные, требующие особых знаний, которые были только у меня. И что мне предложено разработать курс и срочно приступить…

И усталости как не бывало, и здоровье пошло на поправку, сделали все необходимое. Правда, пришлось все же расстаться с вещицами, завещанными мне мамой, а ей – бабушкой, но именно с такими словами и было это мне подарено: «Если тебе, детка, будет не хватать на хлеб или лекарство, или надо будет твоим детям – продавай не жалея, это всего лишь бирюльки. Они больше ни к чему и не нужны». Так я и сделала.

А еще через три месяца родился наш первенец – здоровенький, крепенький, как половинка яблока похожий на своего папу.

Вот так и вступился за мою новорожденную семью Николушка… О чем попросила, все сбылось и немедленно…

N.C.

Боль отступила

Знаю, что вы мне поверите. Мой муж скептически отнесся к этому. Он неверующий. Но и опровергать того, что мне помог Николай Чудотворец, не стал. Муж сказал: “Помогло, ну и хорошо!”

Иконку Николая Чудотворца я купила не так давно, месяца два назад. Но за это время никогда к нему не обращалась. А обратилась в первый раз 6 декабря. Просто осенило: почему бы не попробовать? Я читала, что он помогает, чуть ли не мгновенно. А проблема моя заключалась в следующем.

4 июля 2013 года я родила второго ребенка. Все прошло отлично. Но меня беспокоила спина. Думаю, эта проблема есть у многих рожавших женщин. Но в последнее время она у меня не просто болела, а невероятно болела! Ныла. Каждое утро я просыпалась и не могла пошевелиться. Чтобы встать, нужно было преодолеть адскую боль. И в течение дня боль не проходила! Постоянно просила мужа помассировать поясницу, но толку не было.

Я каждое утро и вечер читаю молитвы. И вот после вечернего правила мой взгляд упал на иконку Николая Чудотворца. И родилась идея попробовать попросить Николая об исцелении моей несчастной спины.

Поговорила с ним, пообщалась, так, говорю, и так. Легла спать. На следующее утро у меня ничего не болело! Это невероятно!

Вот уже прошла неделя, как у меня не болит спина! Ни капли! Как будто заново родилась!

Такая история. Знаю, что она не самая лучшая, но мне не важно, просто хотела с кем-то поделиться своей радостью.

Елена

Под “колпаком”

Однажды я возвращался из Краснодара домой, в Крымск, это 100 километров пути. Был поздний вечер, на улице стемнело и лил проливной дождь. Я ездил по коммерческим делам с другом, и на обратном пути заехал забрать своего сына из института. Загрузили его вещи и тронулись в путь. Когда я включил щетки стеклоочистителя, в переключателе что-то щелкнуло и сломалось, щетки не работали.

На улице продолжал хлестать дождь, мой друг Владимир посоветовал перерезать ведущий к переключателю жгут проводов и «методом тыка» попробовать соединить нужные концы, может заработает. Когда я залез под рулевую колонку своего грузовичка Toyota, моему взору предстал пучок примерно из 15 проводов. В темноте и без необходимого инструмента я посчитал, что наши шансы отремонтировать равны нулю. Тогда я сказал своим попутчикам: я знаю, что надо делать, повторяйте за мной. И начал читать молитву Николаю Угоднику.

Включил передачу и тронулся в путь. Потихоньку выбрались из Краснодара, вышли на основную трассу и направились в сторону дома. В пути я постоянно читал молитву святому угоднику Божию. Так незаметно и преодолели 100 километров. Когда покидали машину, обратили внимание, что ливень не утихал, и тем не менее наше лобовое стекло было чистое и сухое. Получилось, что мы все это время двигались как бы под колпаком. Водители знают, как двигаться по федеральной трассе с неработающими дворниками, особенно при разъезде со встречными КамАЗами. Прошло несколько лет, и как-то беседуя с другом, я затронул тему о чудесах, посылаемых Господом для укрепления веры. И тогда Владимир напомнил о том случае и сказал, что его впечатлило происходящее той дождливой ночью. Я думаю, что именно для него и послал Господь это чудо по молитвам Николая Чудотворца, поскольку друг – человек не воцерковленный.

Владимир Малеванный