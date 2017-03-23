Камчатское МЧС наградило первокурсника за спасение людей из пожара

23 марта. ПРАВМИР. 17-летний Антон Слабодяник – студент первого курса камчатского промышленного техникума – представлен к награждению медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Инцидент, который стал поводом к награждению, произошел 9 февраля, когда в двухквартирном деревянном доме по улице Шелихова в городе Елизово возник пожар.

К месту вызова выехал дежурный караул. Прибыв к дому, пожарные обнаружили открытое горение в одной из квартир, огонь уже перекинулся на кровлю дома.

«Строение принадлежало двум хозяевам, в одной квартире проживала пожилая женщина, а в другой жила семья с маленьким ребенком. На момент прибытия пожарных, людей в доме уже не было», – говорится в сообщении.

После ликвидации пожара со слов очевидцев стало ясно, что во время пожара к дому подбежал молодой человек и вывел из горящей квартиры 67-летнюю женщину. Затем Антон вновь отправился к дому и через окно увидел, что в одной из комнат на кровати спит ребенок.

Он залез через окно и разбудил мальчика, сказав ему, чтобы тот собирал вещи и выходил из квартиры. После этого парень направился вглубь квартиры – искать в комнатах других людей. В коридоре Антон встретил хозяина квартиры – отца мальчика, который сказал, что в доме больше никого нет и что все выходы уже заблокированы огнем.

«Антон принял решение завернуть ребенка в одеяло, вылезти через окно и принять мальчика с рук отца. Следом через окно вылез и мужчина», – сообщает МЧС.

Узнав о случившемся, руководство 7-й пожарно-спасательной части начали поиски юного спасателя. «Благодаря храбрости, быстрым и решительным действиям в критической обстановке Антона Слабодяника, были спасены пожилая женщина и 10-летний ребенок», – отмечает ведомство.