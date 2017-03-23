О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Камчатское МЧС наградило первокурсника за спасение людей из пожара

|
23 марта. ПРАВМИР. 17-летний Антон Слабодяник – студент первого курса камчатского промышленного техникума – представлен к награждению медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Камчатское МЧС наградило первокурсника за спасение людей из пожара

Инцидент, который стал поводом к награждению, произошел 9 февраля, когда в двухквартирном деревянном доме по улице Шелихова в городе Елизово возник пожар.

К месту вызова выехал дежурный караул. Прибыв к дому, пожарные обнаружили открытое горение в одной из квартир, огонь уже перекинулся на кровлю дома.

«Строение принадлежало двум хозяевам, в одной квартире проживала пожилая женщина, а в другой жила семья с маленьким ребенком. На момент прибытия пожарных, людей в доме уже не было», – говорится в сообщении.

После ликвидации пожара со слов очевидцев стало ясно, что во время пожара к дому подбежал молодой человек и вывел из горящей квартиры 67-летнюю женщину. Затем Антон вновь отправился к дому и через окно увидел, что в одной из комнат на кровати спит ребенок.

Он залез через окно и разбудил мальчика, сказав ему, чтобы тот собирал вещи и выходил из квартиры. После этого парень направился вглубь квартиры – искать в комнатах других людей. В коридоре Антон встретил хозяина квартиры – отца мальчика, который сказал, что в доме больше никого нет и что все выходы уже заблокированы огнем.

«Антон принял решение завернуть ребенка в одеяло, вылезти через окно и принять мальчика с рук отца. Следом через окно вылез и мужчина», – сообщает МЧС.

Узнав о случившемся, руководство 7-й пожарно-спасательной части начали поиски юного спасателя. «Благодаря храбрости, быстрым и решительным действиям в критической обстановке Антона Слабодяника, были спасены пожилая женщина и 10-летний ребенок», – отмечает ведомство.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Помощник машиниста спас пассажира ценой собственной жизни в Ленобласти
Помощник машиниста спас пассажира ценой собственной жизни в Ленобласти
Новостная служба "Православие и мир"

Сотрудник РЖД не дал пожилому мужчине погибнуть под колесами поезда, однако сам получил смертельную травму

Девятиклассник спас пенсионерку из горящего дома в Пермском крае
Девятиклассник спас пенсионерку из горящего дома в Пермском крае
Новостная служба "Православие и мир"

Благодаря решительным действиям и смелости Елисея Крюкова, 78-летняя женщина не пострадала

В Подмосковье погибла врач, спасая женщину от поезда
В Подмосковье погибла врач, спасая женщину от поезда
Новостная служба "Православие и мир"

Нана Адамадзе вытолкнула пенсионерку с путей перед проходящим поездом, но сама погибла от удара

Благотворительный фонд
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
95% собрано / 15250 руб. осталось
Логинов Руслан: Отправить рак в нокаут
Логинов Руслан: Отправить рак в нокаут
81% собрано / 32550 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Самое эффективное здравоохранение в России – в Дагестане, Ставрополье и Кабардино-Балкарии
Новостная служба "Православие и мир"

Опубликован рейтинг эффективности систем здравоохранения 85 регионов России

"
Склады боеприпасов взорвались в Харьковской области (+видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Информации о жертвах и пострадавших нет

"
Часовня над Гробом Господним открылась после реставрации (+видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Реставрация длилась девять месяцев, стоимость работ составила около четырех миллионов евро

Все статьи автора
Статьи Дня
Сначала скажи, что думает Толстой, а твое мнение мы потом послушаем
Ксения Кнорре Дмитриева

Филолог Михаил Павловец о том, почему так важно на уроке литературы «выпасть»…

«Бросай эту дурь, мне стыдно сказать людям, что у меня есть дочь»
Марина Солотова

Ваш ребенок будет бороться за свой сценарий счастья до конца

Увидеть в доисторических бизонах «заговор попов»
Александр Храмов

Как атеизм мешал науке и чем помогла религия

самое читаемое

Нюта Федермессер: Когда я услышала, что говорят Познер и Литвинова, мне показалось, что мы сделали шаг вперед30,750

Почему не надо преследовать «Свидетелей Иеговы»21,277

Никуда поп не денется, отпоет…15,393

«Вы только не бросайте меня»15,345

Мама ребенка с синдромом Дауна: «Не стесняйтесь своих детей!»10,209

Вместе с машиной разбилась жизнь, а родные посоветовали меня «сдать»9,614

Валерия Гай Германика: Я пришла к священнику и нашла путь к вечной жизни8,704

Постное письмо № 21. Хлеб или Крест8,418

Постное письмо № 20. Лишняя Пассия6,315

Как бандит по прозвищу «Семинарист» помогает людям обрести веру3,835

лучшие авторы

Новостная служба42,140

Нюта Федермессер30,607

Сергей Худиев21,250

Протоиерей Димитрий Климов15,379

Юлия Орлова15,268

Архимандрит Савва (Мажуко)14,703

Наталия Константинова10,198

Анна Маленко9,561

Юлия Коминко3,821

Протоиерей Александр Ильяшенко2,823

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть