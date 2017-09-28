Каслинский завод отлил для «Метростроя» чугунную икону

28 сентября. ПРАВМИР. Каслинский завод архитектурно-художественного литья отлил чугунную икону святой великомученицы Варвары для петербургского ОАО «Метрострой».

Завод входит в группу «Мечел» и расположен в городе Касли Челябинской области.

«Завод впервые и в единственном экземпляре отлил икону святой великомученицы Варвары для ОАО “Метрострой”. Икона уникальная, повторять ее не планируется, она уже установлена в вестибюле здания “Метростроя”. Планируется, что примерно через два месяца ее освятят. Выполнена она с применением традиционных технологий формовки, чеканки, покраски и представляет собой чугунный барельеф с тонко моделированным поясным изображением святой великомученицы», – сообщила ТАСС официальный представитель завода Лариса Столбикова.

Размер иконы – 70 на 50 см, ее автором является каслинский скульптор Наталия Куликова. При создании святого образа были учтены все требования православного иконографического канона.

Святая Варвара Илиопольская – христианская великомученица (умерла в 306 году), считается защитницей от внезапной и насильственной смерти. С благословения патриарха московского и всея Руси Алексия II под покровительством святой Варвары находятся те, кто трудится под землей, в том числе шахтеры и строители метро.