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Когда родители и дети – союзники школы

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Православная гимназия имени митрополита Платона Левшина входит в топ-30 лучших православных школ Москвы. «Правмир» рассказывает, чем школа так привлекает учеников и их родителей.
Когда родители и дети – союзники школы

В отреставрированном здании начала ХХ века, которое до революции занимала гимназия при Николо-Перервинском монастыре, с 2013 года вновь звучат детские голоса. Уютные классы с большими окнами, современные парты, просторные коридоры, рисунки и поделки учеников на стенах, великолепно оснащенные мастерские – в такой атмосфере приятно находиться.

Как создать среду, в которой можно дать разностороннее образование, развить способности и сохранить духовную целостность? Многие родители стоят перед сложным выбором: в какой школе смогут сочетать эти непростые задачи.

Здесь царит особая атмосфера

Православная классическая гимназия имени митрополита Платона Левшина – пример гармоничного сочетания современных образовательных технологий и традиций православия.

– Здесь особая атмосфера, особый климат, – рассказывает директор гимназии Инна Николаевна Медведева. – Мы не зажимаем детей, никто не довлеет над ними.

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Это видно сразу: дети сначала немного позируют перед камерой, но тут же забываются. Они наперебой рассказывают про удивительный календарь с ежедневными праздниками, перечисляют друзей и подружек, девочки хихикают, мальчики демонстрируют пеналы с крутыми рисунками.

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Ученики старших классов более серьезны. Девочки показывают свои работы – фартуки, подушки. Судя по готовым изделиям, уроки технологии проходят на очень высоком уровне. Рукодельницы сами выбирают расцветки, подбирают орнаменты, отделку для своих работ.

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Мальчики проектируют модели кораблей, самолетов, изучают тонкости работы с деревом, творят потрясающие макеты, которые потом участвуют в городских конкурсах. Поэтому никто здесь не занимается скучным «трудом», это творческие занятия, от которых дети получают огромное удовольствие.

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На уроке литературы ребята писали сочинение на тему «Как я помогаю маме». Девочкам эта тема явно ближе, чем мальчикам.

Диалог учителя и ученика происходит непрерывно

Утро в гимназии начинается с общей молитвы. Церковнославянский язык начинают преподавать со второго класса, так что дети сами читают утреннее правило. Каждый урок начинается и заканчивается молитвой.

– Наши дети показывают высокие и выше среднего результаты в диагностических срезах для общеобразовательных московских школ. У каждого класса есть большой послужной список из побед в олимпиадах, в проектных конкурсах. Мы считаем, что в этом заслуга как учителей, так и учащихся, которые фактически получают индивидуальное образование. Однако в большей степени такой результат возможен благодаря регулярной молитве, – уверена директор гимназии.

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Классы в школе малочисленные, максимальное наполнение – 15 человек.

– Если в классе больше учеников, учитель не может уделять им всем достаточно внимания, – считает директор.

Педагоги гимназии – лауреаты профессиональных конкурсов, имеют награды от Министерства образования и науки. Но главное – все учителя прошли тщательный отбор по нравственным критериям. На всех уроках, которые нам удалось посетить, дети смотрят на педагогов с воодушевлением.

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Диалог учителя и ученика происходит непрерывно. Дети, которые пропустили занятия или недопоняли тему, могут подойти к преподавателю и попросить дополнительную консультацию.

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На продленку остается 90% учеников – после уроков проходят занятия живописью, хореографией, народными и бальными танцами, росписью по дереву, бумагопластикой, разные спортивные секции. Дети могут посещать кружок церковного хора и петь во время службы на клиросе.

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Гимназия тесно сотрудничает со школами в Греции и на Кипре. Школьники изучают греческий язык, историю и культуру Византии. Работает при школе и небольшой интернат-«пятидневка», что особенно удобно для ребят из других регионов. В этих специальных квартирах для ребят, расположенных в отдельном корпусе при гимназии, много игрушек, есть живой уголок, телевизор с набором дисков с мультфильмами .

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Родители – наши союзники

Ежедневно гимназию посещает священник из числа духовенства Николо-Перервинского монастыря. Священник может пригласить детей на индивидуальную беседу, если к этому возникает особый повод.

По словам Инны Николаевны, такое своевременное и бережное реагирование духовника помогает избежать проблем с дисциплиной.

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Поводом к разговору может послужить какая-то информация, которую дети приносят в школу. Однажды возникла тема допустимости замены табакокурения электронными сигаретами. Духовник пригласил ребенка и родителей, вместе они разобрали тему вреда электронных сигарет для организма человека.

В подростковом возрасте тесное сотрудничество духовника гимназии и родителей особенно важно. Распущенное поведение, грубость – темы для совместных встреч и бесед с детьми.

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– Родители – наши союзники, – утверждает директор.

У школьников есть и кураторы из числа семинаристов при Николо-Перервинском монастыре. Молодые люди участвуют в организации внешкольной деятельности – спектаклях, квестах, викторинах.

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Предоставляя пространство для внутреннего роста ребенка, родители и педагоги иногда должны оберегать его от посторонних влияний. Каждая семья, каждая школа решает эту проблему по-своему. Создание благоприятной для развития среды требует непрерывного и колоссального труда, понимания особенностей детской психики, бережного отношения к проблемам и победам ребенка.

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