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«Когда в последний раз вы видели, чтобы кто-то дрался в смокинге?»

Источник: Live5news
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Как школьный воспитатель помогает обычным сорванцам становиться стильными и вежливыми мужчинами
«Когда в последний раз вы видели, чтобы кто-то дрался в смокинге?»

Раймонд Нельсон – воспитатель начальной школы города Чарльстона в Южной Каролине. Он работает с детьми, находящимися в группе риска. Однажды, во время очередных зимних каникул, он размышлял над тем, какие жизненные уроки он мог бы преподать своим сорванцам.

«И я подумал, почему бы не научить детей одеваться презентабельно, – рассказывает Нельсон. – Когда в последний раз вы видели, чтобы кто-то дрался в смокинге?»

Так появился «Джентльменский клуб», девиз которого: «Выгляди на все сто, чувствуй себя прекрасно, твори добро». Каждую среду десятки учеников с первого по пятый класс приходят в школу в своих лучших костюмах. Воспитатель рассказывает, что детям очень нравится реакция окружающих на их внешний вид. Они приходят в восторг, когда прямо у класса им говорят: «Ты здорово и стильно выглядишь!».

Для детей, у которых нет своей нарядной одежды, Нельсон имеет запас: пиджаки, жилеты и галстуки жертвуют в клуб добрые люди. «Детям легче быть успешными, когда они уверены, что кто-то заботится о них», – говорит воспитатель.

Каждую неделю в клубе обсуждают новую тему: например, как правильно обмениваться рукопожатием, создать о себе положительное впечатление при встрече, как вежливо обратиться к старшим и проявить к ним уважение, пропуская вперед.

Нельсон рассказывает, что у младших мальчиков сейчас такой возраст, когда они считают, девчонок вредными и противными. Чтобы сгладить это, воспитатель приводит в пример уважительное отношение к сестрам, матерям и учителям.

«Многие из них сопротивляются, так как не имеют дома положительного мужского примера, поэтому я хочу, чтобы взрослея, они размышляли об этих вещах», – говорит Нельсон.

«Джентльменский клуб» стал настолько успешным, что чиновники округа предложили ввести такие уроки в других местных школах.

 

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