Концерт памяти артиста Алексея Петренко прошел в рамках фестиваля «Вселенная Русского Хора»

27 февраля. ПРАВМИР. Концерт III Фестиваля Н.С. Голованова «Вселенная Русского Хора» посвятили памяти народного артиста России Алексея Петренко.

Концерт прошел 26 февраля в храме вмч. Никиты. Предполагалось, что Петренко споет несколько духовных стихов и популярное «Да исправится молитва моя».

Однако 23 февраля стало известно о кончине актера.

В концерте приняли участие Хор Богоявленского Кафедрального собора Москвы, старший хор Детской православной хоровой студии «Царевич», а также народные артисты России Валерий Ивченко и Николай Бурляев.

«Участие двух последних стало откликом на кончину Алексея Петренко, который должен был выступить с хором. Это событие стало поводом к тому, что концерт из фестивального превратился в концерт-поминовение. Подобный отпечаток поднял концерт на ту человеческую высоту, которая стала и естественной, и органичной, и позволила всем исполнителям говорить от сердца, вскрывая слои благодарной памяти к ушедшему Петренко», – написал в отзыве один из посетителей концерта.