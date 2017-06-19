Кормить грудью во время службы? Да на здоровье!

Приведите мне хоть один реальный пример, когда после кормления мамочка оставила на полу возле амвона лужу молока. Священник Сергий Круглов - на стороне кормящих мам.

Мне всегда было интересно: каковы незримые, таинственные силы, приводящие в действие вулканы холиваров в соцсетях? Вещи, которые вчера еще были вполне обыденными, сегодня вдруг (или не вдруг?..) становятся предметом более чем страстных обсуждений. С чего, почему заполыхало? Загадка, по мистичной неразрешимости сопоставимая со знаменитой народной: откуда сопли берутся и куда деньги деваются…

На сей раз битва на топорах в православной части Рунета разгорелась из-за вопроса вот какого: можно ли маме в храме во время службы покормить ребенка грудью? Поводом стала опубликованная на «Правмире» статья Алеси Лонской «Здесь молятся и рожают», автор которой сетует на довольно-таки хамское отношение к ней как к кормящей мамочке в одном из храмов (в каком конкретно, правда, не сказано).

Как это часто бывает, изрядная часть читателей подхватила негодующий тон статьи, особенно хлесткие слова: «Мы все – живые! Но на территории храма мы должны вдруг стать святыми, то есть мертвыми», и закричала: «Да-да, а мы что говорили, в этой Православной Церкви все и всюду бесчеловечное!», другая закричала: «Ах, вы кощунствовать?! Ревность по доме Божием снедает нас, сейчас мы вас анафематствуем по самое не могу!..» И пошло-поехало, в пандан не так давно бывшему скандалу вокруг памятной многим «Исповеди бывшей послушницы»: из частного случая интернет-сообщество делает далеко простирающиеся выводы, и всяк кричит о своем…

Если отрешиться от всех этих страстей, то хотел бы высказать несколько простых соображений (как всегда, предупреждаю: это именно мои частные соображения, но вдруг кому-то, кого эти вещи волнуют, пригодятся). Тема сия, на самом деле, развесистая, в ней много побочных тем, но я озвучу, повторю, лишь некоторые.

Первое. Можно ли в принципе во время службы покормить ребенка грудью?

Помилуйте, Церкви – две с лишним тысячи лет. За это время в храмы приходило много кормящих мам, и как-то ведь справлялись. Только за свои восемнадцать лет служения я видел таких немало.

Ну, надо ребенку грудь дать, он не может без этого, не получилось по каким-то причинам сделать это до службы. Ну и что? И на доброе здоровье, дело естественное.

В одном месте в Фейсбуке я прочел суровую отповедь одного знатока устава, он считал такое дело осквернением храма и приводил в пример канон, по которому храм считается оскверненным и заново освящается, если человек или животное умерли или родили в нем с истечением крови. Простите, но все-таки родить в храме прямо на пол и покормить ребенка грудью – совсем не одно и то же. Есть, конечно, вопросы элементарной гигиены, но это вопросы вовсе не сакральные, да и в наш век они решаются с помощью множества приспособлений, так что вряд ли самый строгий ригорист, даже если он специально посвятит жизнь надзору за кормящими в храме, приведет мне хоть один реальный пример, когда после кормления мамочка оставила на полу возле амвона лужу молока.

Второе. Надо ли покормить ребенка именно так, чтобы не привлечь ничьего внимания и не помешать молящимся? Разумеется. И этот вопрос можно всегда решить абсолютно в любом храме. Я знаю множество приходов, где с подобным нет проблем: если даже нет специальной комнаты для детей – всегда найдется гардероб, занавеска, перегородка, закуток, где мама может уединиться (в нашем соборе, например, для этого не раз использовалось небольшое помещение приходской библиотеки).

Даже если это храм, где нету ну совсем ничего – кормящую могут заслонить собою две-три прихожанки, которые, надо полагать, не преминут исполнить Христову заповедь и послужить ближнему, тем более что в данном случае это совсем нетрудно.

Да и современные слинги и одежды мам, особенно в больших городах, где есть специализированные магазины и выбор, позволяют кормить ребенка так, чтобы даже самый озабоченный ревнитель, как ни старался, не смог увидеть и квадратного сантиметра искусительной «скверны».

Третье. Надо ли особо решать вопрос о режиме посещения храма кормящей матерью с ребенком, возможности-невозможности подойти к причастию, полного-неполного «выстаивания» службы и так далее? Да, лучше решить со священником. И, буде кому-то из прихожан придет в голову поворчать, спокойно отвечать волшебной фразой: «Батюшка благословил».

Говорите, если сам батюшка – самодур? Что ж, в первый раз – объяснить ему, что покормить ребенка – это не ваша прихоть, что иначе никак нельзя. Во второй раз, если он продолжит самодурствовать, пожаловаться настоятелю. Если же и настоятель туда же… Вот тут, конечно, печально (и автора вышеупомянутой статьи тоже жалко). Что делать? Жаловаться архиерею? Менять приход? Поднимать прихожан на коллективный протест? Смириться и перетерпеть? Бывает и то, и это, и третье, и четвертое. Но знаю, что все это не всегда, далеко не всегда возможно претворить в жизнь…

Как быть? Жизнь всюду неодинакова, есть разные приходы и в них – разные уклады, разные священники и разные прихожане, есть поговорка про чужой монастырь и свой устав, есть сотни нюансов, о которых в краткой заметке и не упомянешь, с ними надо разбираться, что называется, на месте… В любом случае – мамочке, оказавшейся в такой ситуации, надо молиться Богу о ее разрешении, ведь именно про Бога сказано во псалме: «Из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу».

И еще, вот что точно следует делать тем, кто обо всем этом читает в интернете: самим в себе воздержаться от кипения страстей.

В конце концов, если я в припадке праведного гнева готов истребить «злых издевателей над бедной мамочкой» или, напротив, свести огонь с неба на «делающих храм вертепом» – действительно ли я христианин, сколько во мне-то самом подлинного духа Христова?..

Вообще, интернет-дискуссии – вещь азартная. В них не стоит спешить обобщать, спешить объявлять свою точку зрения непогрешимой истиной, включаться в бесконечную игру-стрелялку под названием: «Стена квадратная! Убей того, кто лжет, что она – белая!» Это очень древняя игра, выиграть в нее заведомо нельзя, и правила в ней придумал тот, кто нас с вами терпеть не может.