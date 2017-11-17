Крупное ДТП в Марий Эл: 15 человек погибли, четверо выжили

17 ноября. ПРАВМИР. В Килемарском районе Марий Эл пассажирский микроавтобус столкнулся с лесовозом – 15 человек погибли в аварии.

Крупное ДТП произошло 16 ноября около 17.30 на 64 км автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск». Как сообщает пресс-служба регионального МВД, по предварительным данным водитель автобуса Mercedes Sprinter в сложных погодных условиях не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с седельным тягачом Freightliner Century, который вез древесину.

В результате аварии погибли 15 человек, среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров доставлены в больницы города Йошкар-Ола. Среди выживших трое детей 7-ми, 14-ти и 17 лет.

В сообщении отмечается, что оба водителя имеют стаж вождения более 20 лет, а в 2016 году данный участок дороги был отремонтирован – там заменили разметку и дорожные знаки.

Сейчас на месте аварии работают специалисты аварийно-спасательных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.

17 ноября в республике Марий Эл объявлен День траура по погибшим.