Крымская епархия намерена добиться передачи ей Херсонеса Таврического

23 января. ПРАВМИР. Крымская епархия просит передать ей 24 объекта государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

«Мы обязаны исполнять закон. Наше обращение, может быть, поможет сегодня и министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития национального заповедника», – заявил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, его цитирует севастопольский телеканал НТС.

По его словам, епархия генерирует идею развития национального заповедника в виде строительства современного музейного комплекса. Он отметил, что сейчас ценные экспонаты музея находятся в подвале монастыря, не приспособленного для этого, а для верующих нахождение в помещениях храма экспозиций является неприемлемым.

Сергей Халюта был назначен на должность директора заповедника в 2015 году, однако его назначение вызвало протесты в музейной среде, в том числе в коллективе самого заповедника. В результате священник сложил с себя полномочия директора.

«Херсонес Таврический» с 2013 года был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.